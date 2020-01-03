: İyi Parti Libya Tezkeresi'ne 'Hayır' Diyecek

03.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:46

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin meclis grubuyla toplantısından sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, İyi Parti'nin de CHP gibi Libya Tezkeresi'ne "hayır" oyu vereceğini açıkladı

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