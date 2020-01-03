İyi Parti Libya Tezkeresi'ne 'Hayır' Diyecek
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İyi Parti Libya Tezkeresi'ne 'Hayır' Diyecek

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin meclis grubuyla toplantısından sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, İyi Parti'nin de CHP gibi Libya Tezkeresi'ne "hayır" oyu vereceğini açıkladı.

03.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:46

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin meclis grubuyla toplantısından sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, İyi Parti'nin de CHP gibi Tezkeresi'ne "hayır" oyu vereceğini açıkladı



Haber Videosu

: İyi Parti Libya Tezkeresi'ne 'Hayır' Diyecek
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