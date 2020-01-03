İyi Parti Libya Tezkeresi'ne 'Hayır' Diyecek
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin meclis grubuyla toplantısından sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, İyi Parti'nin de CHP gibi Libya Tezkeresi'ne "hayır" oyu vereceğini açıkladı.
03.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:46
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin meclis grubuyla toplantısından sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, İyi Parti'nin de CHP gibi Libya Tezkeresi'ne "hayır" oyu vereceğini açıkladı
Kaynak: DailyMotion.com