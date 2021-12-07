İYİ Parti'li Yokuş: "Ülke olarak tıbbi malzeme sıkıntısı çekiyoruz"

KONYA (AA) - İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, ülkede tıbbi malzeme sıkıntısı çekildiğini söyledi.

Yokuş, Meclis'te yaptığı basın toplantısında tıbbi malzeme tedariki ile ilgili yaşanan sorunları anlattı.

Tıbbi cihaz satışı yapan firmaların temsilcileriyle bir araya geldiklerini dile getiren Yokuş, medikal sektörünün kamu hastanelerine ürün tedariki sağlamasına rağmen alacaklarını temin edemediğini, bu nedenle ciddi sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

Tıbbi malzeme tedarikçilerinin devlet hastanelerine ve üniversite hastanelerine dün itibarıyla artık malzeme vermediğini belirten Yokuş, "Dolayısıyla şu anda hemen hemen tüm devlet ve üniversite hastanelerinde ortopedik ameliyatlar ne yazık ki yapılamıyor. Bunun yanı sıra trafik kazasıyla gelen acil vakalar da yine ortopedik malzeme olmadığı için risk altında. Bir yeri kırılan insanların tedavisi bir an önce yapılmazsa, beyne pıhtı atıp onların ölümüne sebep olma sorununu doğuruyor." diye konuştu.

Maliye Bakanlığının, sektörün yaklaşık 12 milyar lira tutarındaki alacağını ödemediği halde malzeme istemeye devam ettiğini savunan Yokuş, iflasla yüz yüze olan firmaların gelen talepleri karşılamasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Yokuş'un basın toplantısına Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tıbbi Malzeme İmalatçıları, İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Adem Uyanık da katıldı.

AA / Adem Balta - Son Dakika Haberleri

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