İYİ Parti'li Yaşar: "Çarşamba'daki biyokütle enerji santralinin yapımından vazgeçin"
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İYİ Parti'li Yaşar: "Çarşamba'daki biyokütle enerji santralinin yapımından vazgeçin"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Çarşamba Ovası'nda yapımı devam eden biyokütle enerji santralinin bölge tarımına büyük zarar verdiğini öne sürerek, bu tesisin kurulmasından vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

İYİ Parti'li Yaşar:
12.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:06

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Çarşamba Ovası'nda yapımı devam eden biyokütle enerji santralinin bölge tarımına büyük zarar verdiğini öne sürerek, bu tesisin kurulmasından vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Yaşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında seçim bölgesinde yapılan enerji santrallerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 sürecindeki sokağa çıkma yasağını anımsatan Yaşar, bu dönemde doğanın insanlığa çok güzel mesajlar verdiğini, İstanbul Boğazı'nda yunus balıklarının görüldüğünü ifade etti.

İnsanlığın doğanın bu mesajını iyi değerlendirmesi gerektiğini belirten Yaşar, doğaya zarar veren politikalardan vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

Samsun Çarşamba Ovası'nda yapımı devam eden biyokütle enerji santralinin doğaya çok büyük zararlar verdiğini öne süren Yaşar, "Ormanlarımızın yok olması, topraklarımızın zehirlenmesi devam ediyor. Bu yatırımları yapanların hiçbirinin bölgeyle ilgisi yok, bunlar daha çok mali boyutuyla ilgileniyor ama bu tesislerin kurulmasıyla ortaya çıkacak sorunları o bölgede yaşayan vatandaşlarımız yaşıyor ve yaşayacak." dedi.

Çarşamba ilçesindeki biyokütle enerji santralinin vatandaşların tepkisi ve mahkeme kararlarına rağmen bitme aşamasına geldiğini anımsatan Yaşar, "Hükümet bu konuda duyarsız davranmıştır. Çarşamba Ovası Türkiye'nin sebze ve meyve üretiminin yüzde 20'sini tek başına karşılamaktadır. Kurulan bu tesislerle toprak zehirleniyor, bu durumdan ise bölgenin gıda üretimi olumsuz etkileniyor. Santralin olduğu bölgelerde toprağın zehirli olduğu düşüncesiyle üretilen meyve ve sebzenin değeri de piyasa şartlarının altında kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşar, insan hayatının daha değerli olduğunu belirterek, "Çarşamba Ovası'nda biyokütle enerji santralinin yapımından vazgeçin." çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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