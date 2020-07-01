İYİ Parti'li Türkkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması
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İYİ Parti'li Türkkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, barolara ilişkin kanun teklifinin Meclisten geçmemesi için sonuna kadar direnmeye devam edeceklerini söyledi.

İYİ Parti'li Türkkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması
01.07.2020 16:05 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:05

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, barolara ilişkin kanun teklifinin Meclisten geçmemesi için sonuna kadar direnmeye devam edeceklerini söyledi.

Türkkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "akraba, eş, dost, kayırmacılığı" anlamına gelen nepotizmin ciddi anlamda mücadele edilmesi gereken bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade ederek Türkiye'de nepotizm ile birlikte ahbap-çavuş ilişkilerinin son dönemde zirveye çıktığını savundu.

Monarşilerde, hanedanlıkla yönetilen üçüncü dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de nepotizmin bir yönetim biçimine dönüştüğünü ileri süren Türkkan, kamuya yönelik istihdam ve atamalarda, ehliyet-liyakat gibi temel kabul görmüş niteliklerin aranmadığını, yerine eş-dost-akraba ve yandaş olmanın tercih edildiğini, partizan atamaların toplumsal adalet ve eşitlik duygularını tahrip ettiğini savundu.

Türkkan, "Demokrasinin askıya alınması, hukukun ortadan kalkması, giderek bozulan ekonomi ve tüm bunların üzerine eklenen nepotizmin en uç örneği olan atamalar, toplumda sessiz ve derinden bir kırılma yaratıyor. O yüzden biz bu sistemin ucube bir yönetim anlayışı olduğunu, neresinden tutarsanız tutun, yürümediğini söylüyoruz. Bu tablo karşısında insanımız, özellikle gençlerimiz geleceklerine olan inançlarını yitiriyor." diye konuştu.

Bin yıllık devlet geleneğinin yerini bugün AK Parti'nin biat kültürüne dayalı, parti devleti tarzındaki yönetim şeklinin aldığını iddia eden Türkkan, "Ülkemizde iktidarın kronik bir sorun haline getirdiği nepotizm gerçeğinin ortaya çıkarılması ve bununla ilgili gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması teklifimizi bugün Meclis Başkanlığına verdik." diye konuştu.

"Haysiyet cellatlarının bir an önce gözaltına alınması güzel bir haber"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni doğan çocuğuyla ilgili sosyal medyadan yapılan hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin soru üzerine Türkkan, Albayrak'ın, çocuğunun doğumunu müjdeleyen sosyal medya mesajını kendisinin de okuduğunu ve mutlu olduğunu belirtti. Türkkan, "Pırıl pırıl bir bebeğin dünyaya gelmesi güzel ifadelerle kutlanır, başka hiçbir şey yapılmaz. Baktık ki birtakım haysiyet cellatları, doğan bu sabinin ardından utanmadan, sıkılmadan, insanlık onurundan, haysiyetinden uzak ifadeler kullanmışlar. Bunu da başta genel başkanımız olmak üzere hepimiz lanetledik, kınadık. Bu haysiyet cellatlarının bir an önce gözaltına alınmasını talep etmiştik, hepsi de gözaltına alınmış. Bu güzel bir haber." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in torununa hakaret eden, onun nesebiyle ilgili iftira atanlarla ilgili aynı duyarlılığın gösterilmesini de isteyen Türkkan, "Şimdi geç mi oldu? Hayır. Bence bir yerden başlamak lazım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyanın kontrol edilmesine yönelik açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Türkkan, sosyal medyanın yasak olduğu ülkelerin Çin, Kuzey Kore ve İran olduğunu anımsatarak, "Biz nereye gidiyoruz? Hani biz gözümüzü batıya çevirmiştik. Avrupa Birliği üyesi olmak için, kriterlerine uygun kanunlar çıkartmak için bu Meclis aylarca çalıştı. Geldiğimiz nokta, sosyal medyayı yasaklamak mı? Hayır. Eğer gitme vaktiniz geldiyse, ne yaparsanız yapın, mutlaka iktidardan gidersiniz. Yasaklamakla bu gidişi hızlandırırsınız." ifadesini kullandı.

Türkkan, Türk milletinin bu yöndeki karara "evet" demeyeceğini belirtti.

Barolara ilişkin kanun teklifi

Lütfü Türkkan, barolara ilişkin kanun teklifi görüşmelerinde İYİ Parti'nin tavrının nasıl olacağının sorulması üzerine de bu yasanın ülkenin üniter yapısına aykırı olduğunu öne sürdü.

Baroların kamu kurumu niteliğinde olduğunu söyleyen Türkkan, beğenilmeyen kamu kurumunun yerine ikame edilebilecek başka bir kamu kurumunun kurulamayacağını ifade etti. Türkkan, "Bu kanun teklifinin Meclisten geçmemesi için sonuna kadar direnmeye devam edeceğiz. Bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, barolarla görüşmelere devam ediyoruz. Bu kanun teklifinin Meclisten geçmemesi için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Meclisin çok yoğun bir dönem yaşadığına dikkati çeken Türkkan, "Getirilmesi muhtemelen kanun teklifleriyle beraber sanki yazı burada bitireceğiz gibi görünüyor. Bir taraftan koronavirüsten çok şikayet ediyoruz, Meclis'te her tarafa sirayet etmiş bir virüs var; milletvekillerinde, çalışanlarda, danışmanlarda, basında var ama saraydan gelen buyruklar da var. Ölüm mü buyruk mu? Meclis buyruğu tercih etti, çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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