İYİ Parti'li Tatlıoğlu: Türkiye'yi acilen bir seçim sürecine sokmalılar

İyi Parti Tbmm Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, " Türkiye'yi yönetenler acilen sorumluluk almalıdırlar. Türkiye'yi acilen bir seçim sürecine sokmalıdırlar" dedi.

İYİ Partili Tatlıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenleyerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tatlıoğlu, 2022 yılı bütçesinin komisyon görüşmelerinin tamamlandığını, Genel Kurul görüşmesinin ise 6 Aralık'ta başlayacağını hatırlatarak, "Bütçe geçmişi yüz yıllara dayanan, bütün dünyada demokratik ülkelerin tamamında parlamentolar tarafından onaylanıp yürürlüğe giren yıllık bir iktisadi programdır. Makro ekonominin dengelerini öngörür. Kamunun neleri satacağına, hangi hizmetleri yapacağına karar verir. Bu anlamda da Türkiye gerçekten geçmişten itibaren sağlam bir bütçe geleneğine sahiptir. Partili Cumhurbaşkanlığı döneminde bilhassa zayıflayan bu gelenekte şimdi 2022 yılı bütçesini görüşeceğiz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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