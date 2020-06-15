İYİ Parti'li Tatlıoğlu: "Türkiye'de veri anarşizmi mevcut"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İYİ Parti'li Tatlıoğlu: "Türkiye'de veri anarşizmi mevcut"

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, kamu kuruluşlarınca açıklanan ekonomik verilerin güvenirliğine ilişkin, "Türkiye'de bir veri anarşizmi mevcuttur.

İYİ Parti'li Tatlıoğlu:
15.06.2020 13:59 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:02

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, kamu kuruluşlarınca açıklanan ekonomik verilerin güvenirliğine ilişkin, "Türkiye'de bir veri anarşizmi mevcuttur. Bu anarşi bizzat siyasi erkçe kamu tarafından oluşturuluyor. Arjantin ve Yunanistan gibi benzer işlerin görüldüğü ülkeler, bundan bir fayda görmedi." dedi.

Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ülkelerin prestiji ile ülkelere ait verilerin güvenirliği arasında korelasyon olduğunu söyledi.

Tatlıoğlu, "2016 yılında milli gelir hesaplarının değişmesiyle bilimsel realite ve gerçeği aktarmaktan ziyade bir algı oluşturma üzerine kurulan veri açıklama süreci söz konusu. Biz bunu çok yanlış buluyoruz. Bizzat yürütmenin başındaki Sayın Erdoğan'ı ve ilgili yetkilileri bu konuda ciddiyete davet ediyoruz." diye konuştu.

Gelinen durumu, "üzüntüyü aşmış, bir komiklik duyarlılığı içerisinde değerlendirdiklerini" belirten Tatlıoğlu, "Nüfusumuz artıyor ama çalışma nüfusu azalıyor. Siz hızla yolda yürüyorsunuz ama siz gittikçe yol uzuyor. Bunun başka anlamı yok. Bu çok yanlış. Bu konunun, siyasi sorumluluğun üzerinde devlet sorumluluğu içerisinde ele alınması gerekir. Bu devletin prestijini yakından ilgilendiriyor." ifadelerini kullandı.

Tatlıoğlu, Türkiye'nin ekonomik verilerine ilişkin sorunların, IMF, Dünya Bankası ve akademik camiada tartışılması durumunda, ülkenin ciddi prestij kaybına uğrayacağını savundu.

Kamu kurumlarınca açıklanan veri güvenirliğinin aşındığını, bu nedenle de bazı özel kuruluşların veri işine giriştiklerini öne süren Tatlıoğlu, "Türkiye'nin bu konuda ciddi bir birikimi var. TÜİK ve Strateji Başkanlığının bu birikim üzerinden ciddiyetle harekete geçmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Tatlıoğlu, Kovit-19 salgını sürecinde tarımın stratejik öneminin ortaya çıktığına işaret ederek, ancak sektöre yönelik alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu da iddia etti.

Kaynak: AA

Politika Manşet

Haberler

Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Son dakika: Türkiye, koronadan 30 bin aktif vakanın olduğu İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak Haber
Son dakika: Türkiye, koronadan 30 bin aktif vakanın olduğu İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor Haber
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Yetkililerin uyarılarına rağmen boş kalmayan Caddebostan Sahili, sağanak yağış sonrası boş kaldı
Yetkililerin uyarılarına rağmen boş kalmayan Caddebostan Sahili, sağanak yağış sonrası boş kaldı
Olası İstanbul depremini yorumlayan uzman ismin kıyafeti, açıklamalarının önüne geçti
Olası İstanbul depremini yorumlayan uzman ismin kıyafeti, açıklamalarının önüne geçti
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
Sulakyurt Belediye Başkanı'nın ilçede vaka görülmemesine gösterdiği gerekçe gülümsetti
Sulakyurt Belediye Başkanı'nın ilçede vaka görülmemesine gösterdiği gerekçe gülümsetti
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı
Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Korona günlerini evde geçiren Türkiye'nin internette en çok arattığı kelime belli oldu
Korona günlerini evde geçiren Türkiye'nin internette en çok arattığı kelime belli oldu
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği 'Parsel parsel sattı' sözlerine açıklık getirdi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği "Parsel parsel sattı" sözlerine açıklık getirdi
Gebze'de izinsiz George Floyd gösterisi düzenlendi: 13 kişi gözaltına alındı
Gebze'de izinsiz George Floyd gösterisi düzenlendi: 13 kişi gözaltına alındı
Pençe-Kartal harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulma anı ilk kez yayınlandı
Pençe-Kartal harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulma anı ilk kez yayınlandı
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, 'Bu eve nasıl gireyim?' diye ağladı
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, "Bu eve nasıl gireyim?" diye ağladı
Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Cebinde 1 lira yoktu, içinde 20 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti
Cebinde 1 lira yoktu, içinde 20 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti
Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Depremde yıkılan evden 2 saat önce ayrılan 9 kişilik aile faciadan kurtuldu
Depremde yıkılan evden 2 saat önce ayrılan 9 kişilik aile faciadan kurtuldu
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir?
Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Yasmin Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Tamer Tuna Semih Özsoy Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: İYİ Parti'li Tatlıoğlu: "Türkiye'de veri anarşizmi mevcut" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 14:05:32. #1.14#
title