İYİ Parti'li Tatlıoğlu: "Sayın Akşener ve İYİ Parti kadroları, Sayın Erdoğan'ın kullandığı dili reddetmektedir"

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Sayın Akşener ve İYİ Parti kadroları, Sayın Erdoğan'ın kullandığı dili reddetmektedir, çirkin bulmaktadır, Türkiye'ye yakıştıramamaktadır.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Sayın Akşener ve İYİ Parti kadroları, Sayın Erdoğan'ın kullandığı dili reddetmektedir, çirkin bulmaktadır, Türkiye'ye yakıştıramamaktadır." dedi.

Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin TBMM Grup Toplantısında "iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem" önerisini kamuoyuyla paylaştığını, önerinin 8 maddeden oluştuğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmanın, önerdikleri "iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem"i anlatmak açısından çok isabetli olduğunu söyleyen Tatlıoğlu, "İki tane Türkiye vardır; bir, bugün yaşadığımız hakim siyasetin Türkiye'si; fakirleşen, işsizlikte rekorları kıran, faizde dünya şampiyonu olan, enflasyonda tarihi rekorlara ulaşmış, bir aydır bütün kirli ilişkilerin kamuoyuna serildiği bir Türkiye, bir de bunu sessizce seyreden Cumhurbaşkanının Türkiye'si ve hiçbir şey yapamayan yargının bulunduğu Türkiye. 'İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem' buradan çıkışın yol haritasıdır." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibinin çıkışının asla Akşener'e atarlanmaktan geçmeyeceğini" söyleyen Tatlıoğlu, "İYİ Parti olarak 25 Ekim 2017'de kurulmuş ve bundan 2 sene öncesini de alırsak yaklaşık 5 yıldır Sayın Erdoğan'ın ve onun ortağının önümüze dizdiği tuzaklarla mücadele ederek geldik. Bugün iktidara yürüyen bir siyasal hareketiz. Milletimize taahhütlerimizden birisini de bugün paylaşmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

"Bu ülkede değil Sayın Akşener'in, sıradan bir vatandaşımızın bile ayağına değecek taşın sorumluluğu, doğrudan Sayın Erdoğan'dadır." diyen Tatlıoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Akşener, 2016'da referandum sürecinde verdiği mücadele ve 25 Ekim 2017'de İYİ Parti'nin kuruluşuyla devam eden zaman diliminde Türkiye'nin ve Türk milletinin umudu olmuştur. Nobran bir dilin ve nobran bir siyasetin muhatabı döner dolaşır kendisini bulur. O nedenle Sayın Akşener ve İYİ Parti kadroları, Sayın Erdoğan'ın kullandığı dili reddetmektedir, çirkin bulmaktadır, Türkiye'ye yakıştıramamaktadır. Siyasetin bu kadar vizyonsuz olduğu zaman görülmemiştir. Bununla ilgili asla ve katiyen hızımızı kesmeyeceğiz, yürüyeceğiz çünkü millet Sayın Akşener'i ve İYİ Parti'yi bekliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan