İYİ Parti'li Sunat, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için yeniden başvuru hakkı istedi İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için (EKPSS) yeniden başvuru hakkı tanınmasını istedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için (EKPSS) yeniden başvuru hakkı tanınmasını istedi.

Sunat, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında engelli vatanadaşların sorunlarına değindi.

Engelli vatandaşlara verilen hakların lütuf olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Sunat, "Türkiye'de 14 fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi, 9 ruh ve sinir hastalıkları hastanesi ve 96 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi bulunmaktadır. Söz konusu bu merkezlerin sayısı artırılmalıdır. Engelli bireylerin tüm sağlık giderleri devlet tarafından karşılanmalıdır." diye konuştu.

Sunat, engelli bireylerin, tedavileri için bir yerden başka bir yere gitmek zorunda kaldıklarını, bu gidiş gelişlerde araca ihtiyaç duyduklarını anlattı. Sunat, bu nedenle rapor oranına bakılmadan, ağır engelli her bireyin ÖTV muafiyetinden yararlanmasının kapsamının genişletilmesini önerdi.

İki yılda bir yapılan EKPSS'nin yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Sunat, "EKPSS 2020 başvuruları, Elazığ depreminin olduğu 24 Ocak 2020'de başlamış ve 12 Şubat 2020'de sona ermiştir. EKPSS için belirlenen geç başvuru tarihi 11-12 Mart 2020'de de pandemi ilan edilmiştir. Kovid-19 pandemisi ile birleşen bu süreç, engelli bireylerin, bilgiye, eğitime, sağlık hakkına ve diğer insan haklarına erişimde daha fazla güçlük yaşamalarına neden olmuştur. Bu nedenle 24 Ocak-12 Şubat tarihleri arasında başvuru yapamayan, geç başvuru süresini de kaçıran, özellikle kırsalda yaşayan engellilerin de başvuru yapmasını sağlayacak biçimde engellilere yeniden bir başvuru hakkı verilmesi gerekir." diye konuştu.

Kaynak: AA