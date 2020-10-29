İYİ Parti'li Poyraz: Genel Başkanımız, Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

İYİ Parti'li Poyraz: Genel Başkanımız, Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar verdi

29.10.2020 18:45 | Son Güncelleme: 29.10.2020 18:48
İYİ Parti'li Poyraz: Genel Başkanımız, Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar verdi

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Genel Başkan Meral Akşener'in başvuru ve talepleri değerlendirerek, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar verdiğini açıkladı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Genel Başkan Meral Akşener'in başvuru ve talepleri değerlendirerek, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar verdiğini açıkladı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, yaptığı yazılı açıklamada, "İYİ Parti İstanbul Milletvekili sayın Ümit Özdağ'ın, partimiz ve İstanbul İl Başkanımız ile ilgili açıklama ve ithamları, kamuoyunun malumudur. Gelişmeler üzerine, il başkanlarımız ve 108 ilçe başkanımız, disiplin sürecinin başlatılması yönünde talepte bulunmuştur. Genel sekreterliğimize yapılan başvurular, bugün Sayın Genel Başkanımıza iletilmiş, Sayın Genel Başkanımız da başvuru ve talepleri değerlendirerek, Sayın Ümit Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermiştir. Milletimizin bilgisine saygı ile sunarız" ifadesini kullandı.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Geert Wilders Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Işın Karaca Şevket Çoruh Sertab Erener Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Arda Kardeşler Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk İşgal Fransa Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İYİ Parti'li Poyraz: Genel Başkanımız, Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar verdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 18:49:42. #1.14#
title