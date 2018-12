İyi Parti'li Özdağ: CHP ile Başarı İçin İşbirliği Yaptık

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, CHP ile başlattıkları ittifak görüşmelerinin iller bazında tamamlandığını, ilçeler için sürdüğünü belirtti. Özdağ, "Başarı getirmesi amacıyla CHP ile bir işbirliği yaptık. Umarım arzu ettiğimiz başarı gelecek ve AK Parti bu seçimde siyasi tarihinin en büyük mağlubiyetini alacak" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, yerel seçimlere ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisi için zor olacağını söyleyerek, "Ben AK Parti oylarının ciddi bir şekilde düşüş içerisinde olduğunu görüyorum. ve AK Parti bu seçimde siyasi tarihinin en büyük mağlubiyetini alacak. İYİ Parti açısından da bu seçimler bir çıkış seçimi olacak ve biz 2023 seçimlerine de kilitlenmiş durumdayız. 2023 yılında İYİ Parti iktidarının da ilk adımını bu seçimlerde atacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

'SEÇİME GİDERKEN ÇATIŞMA ORTAMI İSTİYORLAR'

Özdağ, Türkiye'de hiç kimsenin yeni bir Gezi arayışı içerisinde olduğunu düşünmediğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Böyle bir gözlemi siyasetçi olmanın yanı sıra akademisyen olarak da söylüyorum. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci bir Gezi'nin olmasını gerçekten çok istiyor. Hatta elinden gelse bunu organize dahi eder. Çünkü buna ihtiyacı var. Ekonomiyi kontrol edemiyor. Tek adam rejimi kurulunca 'her şey çok iyi gidecek ve ekonomi uçacak' demişti. Şimdi ekonomi uçmaya başladı ancak bu uçuş uçurumdan aşağıya bir uçuş oldu. ve bu uçurumdan aşağıya gidişi engelleyecek, Türkiye'yi tekrar üretim ekonomisine geçirecek hiç bir mekanizmayı çalıştırmıyorlar. Bundan dolayı seçimlere giderken bir çatışma ortamı üretmek istiyorlar. Çatışma ortamı üzerinden siyaseti bölerek keskinleştirerek, kitleleri düşmanlaştırarak, rasyonel düşünmeyi engelleyerek bir sonuca taşımak istiyorlar. Bundan dolayı da sürekli olmayan bir tehditten bahsediyorlar."

'SURİYELİLERİN GERİ DÖNMESİ İÇİN ESAD İLE GÖRÜŞÜLMELİ'

Türkiye'de resmi rakamlara göre 3,8 milyon Suriyeli'nin olduğunu ve 1,5 milyon civarında da kayıtlara girmemiş Suriyeli bulunduğunu belirten Özdağ şunları dedi:

"Hükümet, Türk milletini aldatarak Suriyelilere vatandaşlık verme çalışmaları yürütüyor. Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu '380 bin Suriyeli çocuk Türkiye'de doğdu. Allah yardım etse de parlamento bunlara vatandaşlık verse' dedi. Suriyeli çocuklara vatandaşlık verdiğimiz zaman anne ve babalarına da ve diğer kardeşlerine de vereceksiniz. Bu bir anda 1,5-2 milyon civarında yeni vatandaş olması demektir. Suriyelilerin şu anda görünürdeki maliyeti 40 milyar dolar. Geçen sene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı rakam 35 milyar dolardı. Bu Türk ekonomisi üzerinde olağanüstü bir yük demek ve bu yük her geçen gün biraz daha artıyor. Üstelik, Suriyeli nüfusu çok daha fazla artan bir nüfus. Bugün 3,8 milyon olduklarını düşünürsek ki sayıları aslında 5 milyonu geçmiş durumda, 2040 yılında yani 22 sene sonra 7,5 milyon olacaklar. Bugün 3,8 milyon olduklarını düşünürsek sokakta yürüyen her 20 kişiden biri Suriyeli. 2040 yılında her 13 kişiden biri Suriyeli olacak. Türkiye'nin böyle bir yükü taşıma ihtimali yok. Ondan dolayı biz diyoruz ki Suriyelilere Türkiye'de vatandaşlık değil Suriye'de geri dönebilecekleri bir vatan vereceğiz. Bunun için de yapılması gereken şey çok açık; İlk adım Beşar Esad ile görüşmelere başlamak."

Özdağ, "Derhal ilişkileri yoğunlaştırıp, Türkiye'nin de işin içine girdiği bir süreç haline getirmek gerekiyor ve Suriyelileri kendi vatanlarına yönlendirmeye bir an önce başlamamız gerekiyor" dedi.

- Ankara

Kaynak: DHA