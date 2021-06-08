İYİ Parti'li Kabukcuoğlu: "Sağlıkta şiddet, Türk sağlık sistemi için tedavisi yapılmayan bir yaradır"
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İYİ Parti'li Kabukcuoğlu: "Sağlıkta şiddet, Türk sağlık sistemi için tedavisi yapılmayan bir yaradır"

İYİ Parti'li Kabukcuoğlu: 'Sağlıkta şiddet, Türk sağlık sistemi için tedavisi yapılmayan bir yaradır'
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, sağlıkta şiddetin, Türk sağlık sistemi için tedavisi yapılmayan bir yara olduğunu söyledi.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, sağlıkta şiddetin, Türk sağlık sistemi için tedavisi yapılmayan bir yara olduğunu söyledi.

Kabukcuoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, şiddete uğrayan sağlık personelinin motivasyonunun bozulduğunu ve hasta fobisi geliştiğini ifade etti.

Hükümetin, sağlıkta şiddeti azaltma politikasından yana olmadığını, popülizmi tercih ettiğini savunan Kabukcuoğlu, "Sağlıkta şiddet, Türk sağlık sistemi için tedavisi yapılmayan bir yara. Ufak tefek pansumanlarla geçiştiriliyor, esaslı bir tedbir alınmıyor." diye konuştu.

Sağlık alanındaki şiddetin, sağlık hizmetlerini aksatmaya devam ettiğini dile getiren Kabukcuoğlu, sağlık personelini şiddete karşı koruyacak etkili bir mevzuatın derhal çıkarılması gerektiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarının, Kovid-19 pandemisi ile mücadele sürecindeki görev ve sorumluluk anlayışının, vatanseverliklerinin bir sonucu olduğunu söyleyen Kabukcuoğlu, "Başka ülkelerdeki sağlık çalışanlarının yaptığı gibi durumdan çıkar sağlayacak bir davranış içinde olmadılar. Sağlık çalışanları bunca yüce duygularla sorumluluk bilinci taşınırken hükümet bu durumu kendi lehine çevirmeye uğraşmamalı." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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