İYİ Parti'li Kabukcuoğlu: "Cumhur İttifakı, Türkiye'ye, Türk milletinin istediklerini vermekten...
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İYİ Parti'li Kabukcuoğlu: "Cumhur İttifakı, Türkiye'ye, Türk milletinin istediklerini vermekten...

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, "MHP'den değişik zamanlarda değişik twitler ve mesajlar alıyoruz.

İYİ Parti'li Kabukcuoğlu:
12.05.2020 12:54 | Son Güncelleme: 12.05.2020 12:54

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, "MHP'den değişik zamanlarda değişik twitler ve mesajlar alıyoruz. Bu, gündemi değiştirmek için ya da kendilerine göre yeni bir gündem yaratmak için oluyor. Türkiye'nin gerçekleri, sorunları bellidir. Cumhur İttifakı, Türkiye'ye, Türk milletinin istediklerini vermekten uzak kalmıştır, yerine getirememiştir." dedi.

Kabukcuoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kaymaz Koza Altın Maden İşletmeleri'nin 2010 yılından itibaren çalıştığını ve Eskişehir'e 65 kilometre uzaklıkta olduğunu kaydetti.

TMSF yönetimindeki Koza Altın İşletmelerinin "Kaymaz Altın ve Gümüş Madeni İkinci Maden Atık Depolama Tesisi Projesi"nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandığını ve ÇED raporunun alındığını dile getiren Kabukcuoğlu, "Koza Altın Maden İşletmeciliği, 10 yılda yaklaşık 128 milyon ton kaya ve hafriyat yapmış, 1500 ton siyanür kullanmış ve 570 bin ons altın elde etmiştir. Siyanür prosesinden geçirilen cevher ise depolama havuzlarında toplanmaktadır. Esasen çevre kirliliğini ve çevredeki problemi yaratan bu havuzlardır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarının sorulması üzerine Kabukcuoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"MHP'den değişik zamanlarda değişik twitler ve mesajlar alıyoruz. Bu, gündemi değiştirmek için ya da kendilerine göre yeni bir gündem yaratmak için oluyor. Türkiye'nin gerçekleri, sorunları bellidir. Cumhur İttifakı, Türkiye'ye, Türk milletinin istediklerini vermekten uzak kalmıştır, yerine getirememiştir. Ben bu tür demeçleri, twitleri bunun bir manevrası olarak görüyorum. Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin beklentilerini yerine getirmenin çaresi; şu anda hızla yükselen ve oyları tırmanan, Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in başkanlığında İYİ Parti'nin iktidara gelmesidir. Türkiye'nin çözümü ve kurtuluşu budur."

Erken seçim tartışmalarının anımsatılması üzerine Kabukcuoğlu, şu anda bir pandeminin yaşandığını ve bunun Türkiye için işsizlik, açlık ve yoksulluk olduğunu savunarak, "Zaten 2010'dan beri çıkmazda olan ve 2018'den bu tarafa çok kötüleşen ekonomi için büyük bir yüktür. Meclis aritmetiği de ortadadır. Erken seçime karar verecek olan Cumhur İttifakı'dır. Şu andaki başarısızlıklarına bakarak vatandaşa gidip hangi gerekçeyle oy isteyecekleri de meçhuldür. O yönüyle erken seçim çok net gibi durmuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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