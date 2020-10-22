İYİ Parti'li Erozan: "Uygur Türkleri sıkıntı içerisinde"

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskılarına dikkati çekerek "Uygur Türkü kardeşlerimiz hem ibadetleri hem de milli kimlikleri açısından sıkıntı içerisindeler.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskılarına dikkati çekerek "Uygur Türkü kardeşlerimiz hem ibadetleri hem de milli kimlikleri açısından sıkıntı içerisindeler. Doğu Türkistan'daki camilerin içinde İslam'ın Çinlileşmesi konulu panolar asılı durumda." diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "İslam'ın Fransızlaşması" ifadelerini aktaran Erozan, hükümetin Fransa'ya hakkettiği tepkiyi gösterdiğini söyledi.

İktidarın, Fransa'yla benzer bir politika izleyen Çin'e karşı aynı duyarlılığı göstermediğini ileri süren Erozan bu durumun "iktidarın yerli ve milli duruşunu sorgulamaya" neden olduğunu iddia etti.

Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskılarına değinen Erozan, "Uygur Türkü kardeşlerimiz hem ibadetleri hem de milli kimlikleri açısından sıkıntı içerisindeler. Doğu Türkistan'daki camilerin içinde 'İslam'ın Çinlileşmesi' konulu panolar asılı durumda. Aynı tepkiyi neden Çin'e göstermiyorlar?" şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan'ın Türk mallarına yönelik boykotuna da ilişkin Erozan, "İktidar 'Yapmayın din kardeşiyiz' diyemedi. Yoksa mesele din kardeşliği değil de Müslüman Kardeşliği mi? Bence sorun Müslüman kardeşliğinde. Çünkü iktidarın Müslüman Kardeşlerle olan aşırı yakın ilişkilerinden dolayı Suudilerin verdiği tepki, maalesef ihracatımızı olumsuz etkiliyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta