İYİ Parti'li Erhan Usta, ekonomiyi değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, "Para politikası reformlarla desteklenmelidir. Hükümet bir reform lafı etti fakat sesi çıkmadı. Herkes sözden ziyade hükümetin icraatına bakıyor. Biz İYİ Parti olarak ülkenin faydasına olan her şeyi destekleyeceğimizi söyledik." dedi.

Usta, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ekonomisini değerlendirdi.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın dün yaptığı sunuma değinen Usta, "Konvansiyonel olmakla beraber piyasanın özlediği bir sunumdu." ifadesini kullandı.

Ağbal'ın "sıkı para politikasının devam edeceği" söyleminin faizin artışının devam edeceği anlamına geldiğini belirten Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de yüzde 15 faiz yetmeyecek ve bir faiz artışı olacaktır. Yüksek faiz Türkiye ekonomisinin ve milletin vergilerinin sömürülmesi demektir. Kaçınılmazdır, Türkiye köşeye sıkışmıştır. Keşke işler bu noktaya kadar gelmemiş olsaydı. Merkez Bankası Başkanı 'Biz kura müdahale etmeyeceğiz' dedi. Türkiye 125 milyar dolarını heba ettikten sonra Merkez Bankasının böyle bir karar alması çok geç olmuştur. Zamanında alınmayan kararlar çok daha maliyetli şekilde geri dönmektedir. Modern merkez bankaları hükümeti belli konularda ikaz eder. Bizde hala Merkez Bankasının çekincesi vardır."

Kamu bankalarının ciddi risk altında olduğunu iddia eden Usta, "Bu bankalar özel olsaydı çoktan TMSF el koyardı. Kamu bankaları sermayesini kaybetmiştir. Hazine ile ciddi bir çapraşık ilişkiye girmiştir, kimin eli kimin cebinde belli değil, ciddi bir kambiyo zararı vardır. Tavsiyemiz şudur, bundan sonraki işler şeffaf hale getirilmelidir, hükümetin kamu bankaları üzerinden elini çekmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Para politikasının ekonomiyi düzeltecek araçlardan sadece biri olduğunu belirten Usta, "Para politikası reformlarla desteklenmelidir. Hükümet bir reform lafı etti fakat sesi çıkmadı. Herkes sözden ziyade hükümetin icraatına bakıyor. Biz İYİ Parti olarak ülkenin faydasına olan her şeyi destekleyeceğimizi söyledik." diye konuştu.

Esnafa ilişkin açıklanan destek paketini "cılız" olarak nitelendiren Usta, şunları söyledi:

"Verilen kredilerin ödenmesi konusunda da esnafı rahatlatmamız lazım. Bankalarla görüşülüp sürenin uzatılması ve faizinin hükümet tarafından üstlenilmesi gerekir. Kira stopajları mutlaka sıfırlanmalıdır. Bunlar bütçe dengelerini bozacak bir şey değildir. Bunlar bir yıl içerisindeki giderlerdir, bir defalık bir açık verilmesi çok sorun olmaz. Diğer taraftan esnaf kapısına kilit vurduktan sonra bunun ekonomiye maliyeti çok yüksek olacaktır."

Çiftçinin yüzde 40'lara varan faiz yükü altında ezildiğini savunan Usta, "Tarım Kredi Kooperatifleri adeta tefecilik yapmaktadır. Bu konuda mutlak suretle bir tedbir alınmalıdır." dedi.

Asgari ücret görüşmelerine de değinen Usta, "Asgari ücret teklifimiz oldu. Net 3000 lira olsun. Bunun firmalara da maliyetinin olmaması için maliyet sabit kalsın dedik. Bu modelin detayları çalışıldı, gelir etkisi vergi etkisini çıktıktan sonra Hazineye 71 milyar civarında maliyeti olacak. Bunun yapılmasıyla hem vatandaş hem firmalar rahatlamış olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık