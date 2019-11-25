İYİ Parti'li Çokal: Kadın sosyo-ekonomik açıdan güçlendirilmeli, kamu görevlileri eğitilmeli
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü vesilesiyle farklı siyasi parti temsilcileriyle yaptığımız röportaj serisi, bu kez İYİ Parti ile devam ediyor.
25.11.2019 07:54 | Son Güncelleme: 25.11.2019 07:54
Kadınların yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri konusunda Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti bir süredir farkındalık çalışmaları yürütüyor.
Parti, kadın üye sayısını artırmak ve kadınlar hakkında politika üretmek üzere "Yaşam Kadınla Başlar" sloganıyla yakın zamanda bölge toplantılarına başladı ve şubat ayına dek 7 bölgede 15 toplantı yapılması planlanıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com