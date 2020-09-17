İYİ Parti'li Çıray: TTB görevini yapıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İYİ Parti'li Çıray: TTB görevini yapıyor

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "Türk Tabipleri Birliği (TTB) sadece görevini yapıyor.

İYİ Parti'li Çıray: TTB görevini yapıyor
17.09.2020 15:31 | Son Güncelleme: 17.09.2020 15:35

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "Türk Tabipleri Birliği (TTB) sadece görevini yapıyor. Görevini yapanlara ancak saygı duyulur" dedi.

Aynı zamanda tıp doktoru olan İYİ Parti'li Aytun Çıray, yazılı açıklama yaptı. Çıray, TTB'nin pandemi sürecinde kendi misyonuna ve kurumsal sorumluluk anlayışına uygun olarak gerekli uyarıları yaptığını belirterek, "Alınması gereken tüm tedbirleri bilimsel bir anlayış içinde kamuoyuyla paylaşmaya özen göstermiştir. Bu, 1953'ten beri Türk tabiplerini temsil eden, onların haklarını, sağlık politikaları geliştirmeyi ve halk sağlığını korumayı amaçlayan bir meslek örgütü olmasının doğal ve kaçınılmaz bir sonucudur. Asla imtina edilemeyecek bir görev ve yükümlülüktür" ifadelerini kullandı.     


Kaynak: DHA

DHA Editörü - ANKARA
ANKARA
DHA Editörü

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Şentop Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Erol Evgin Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Jose Sosa Arda Turan Eddie Newton Vedat Muriqi Marcel Tisserand
Daha Fazla Erkek Çocuk Şişli Halil Sezai
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İYİ Parti'li Çıray: TTB görevini yapıyor - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 15:35:32. #1.15#
title