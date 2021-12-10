İYİ Parti'li başkanın, kadın yönetim kurulu üyesini darp ettiği iddiası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İYİ Parti'li başkanın, kadın yönetim kurulu üyesini darp ettiği iddiası

İYİ Parti'li başkanın, kadın yönetim kurulu üyesini darp ettiği iddiası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da İYİ Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Sülbiye Yüksel, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Rıfat Kıncı tarafından darp edildiğini iddia etti.

ERENLER, SAKARYA (İHA) - Kütahya'da İyi Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Sülbiye Yüksel, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Rıfat Kıncı tarafından darp edildiğini iddia etti. Hastaneden darp raporu alan Yüksel'in, Kıncı'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

İddiaya göre, 7 Aralık günü parti binasında toplantı sonra meydana gelen olayda, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Rıfat Kıncı, İYİ Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Sülbiye Yüksel'e yumruklu saldırıda bulundu. Hastaneden darp raporu alan Yüksel'in, Kıncı'dan şikayetçi olduğu öğrenildi. Şikayet üzerine Rıfat Kıncı'nın polis merkezinde ifadesi alındığı ve suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Erenler, İYİ Parti'deki kadına şiddet iddiasını kınadı

Yüksel'e yönelik darp olayı üzerine AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler yazılı açıklama yaptı. Erenler, "Türk kadınının en büyük timsali, Osmanlı İmparatorluğu'nun Devlet Anası, Hayme Ana'nın memleketi, seçim bölgem Kütahya'da; bugün yaşanan kadına şiddet olayı hepimizi derinden etkiledi. Kadın bir Genel Başkanın başkanlık ettiği İYİ Parti'nin Kütahya İl Yönetim Kurulu üyesi, yine aynı partide siyaset yapan ilçe başkanı tarafından küfürlere ve fiziksel şiddete maruz kaldı. Hepimizi ziyadesiyle müteessir eden bu çirkin hadiseyi şiddetle kınıyor, mağdur olan kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AK Parti olarak kadına şiddetle sıfır tolerans ilkesiyle, bugüne kadar kıyasıya mücadele ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bu faciada; saldırganla mağdurun aynı partide olması hele hele de siyasetle iştigal edip örnek teşkil etmeleri gerekirken, isimlerinin bu şekilde anılmasını olayın ayrıca vahim bir tarafı olarak görüyorum. Kadim şehrimiz Kütahyamızın isminin böyle bir olayla gündeme gelmesinden de son derece üzüntü duydum. Maalesef son günlerde muhalefet partilerinin gerek TBMM'mizde, gerekse farklı mekanlarda aziz milletimizin huzurunda sergilediği olaylar hepimizi utandırmaktadır. Muhalefet partileri küfür eden, şiddet uygulayan gibi olumsuz sıfatlarla her geçen gün daha da fazla anılır olmaktadırlar. AK Parti olarak siyasete yakışmayan bu çirkin üslup ve tavırlara 84 milyon vatandaşımızın, bilhassa çocuklarımızın ve gençlerimizin şahit olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Çok iyi küfreden, çok iyi şiddet uygulayan İYİ Parti'nin ilerleyen günlerde daha nasıl iyiliklerini göreceğiz bakalım" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

İYİ Parti'li başkanın, kadın yönetim kurulu üyesini darp ettiği iddiası

İYİ Parti'li başkanın, kadın yönetim kurulu üyesini darp ettiği iddiası

İYİ Parti'li başkanın, kadın yönetim kurulu üyesini darp ettiği iddiası

Kütahya'da İYİ Partili merkez ilçe başkanının kadın il yöneticisini darbettiği iddiası

Kütahya'da İYİ Partili merkez ilçe başkanının kadın il yöneticisini darbettiği iddiası

 Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı...Dehşet veren anlar saniye saniye kamerada

Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı...Dehşet veren anlar saniye saniye kamerada

 İçerisine yatak yorgan attığı minibüsle dolaşıp hırsızlık yapan şüpheli, çamura saplanınca yakalandı

İçerisine yatak yorgan attığı minibüsle dolaşıp hırsızlık yapan şüpheli, çamura saplanınca yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title