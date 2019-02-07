İyi Parti'li Başkan İttifaka Tepki Gösterip Hem İstifa Etti Hem de Büyükşehire Aday Oldu

İYİ Parti ile CHP arasında Muğla'da yapılan ittifaka tepki gösteren Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Muğla Büyükşehir Belediye Bağımsız Başkan Adayı olduğunu açıklayarak İYİ Parti'den istifa etti.

İYİ Parti Muğla Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarmazken, diğer 13 ilçede İYİ Parti ve CHP aday çıkarma kararı aldı. Bu duruma tepki gösteren İYİ Parti'li Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, 27 Ocak tarihinde sosyal medya hesabından "Böyle ittifak olmaz. Bu iş düzeldi, düzeldi. Aksi takdirde, şahsım; Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayıdır. Biz aday olacak bir kapı buluruz" paylaşımı yapmıştı.

"İttifak olmalıydı ancak Muğla'daki gibi ittifak olmaz" diyen Saatcı, belediye meclis salonunda yaptığı açıklamada, "Muğla'daki ittifakı bana anlatacak bir akıl arıyorum. Muğla'daki ittifak mevcut büyükşehir belediye başkanını tekrar başkan yapma ittifakıdır. Osman Gürün, Fethiye'ye gelecek, İYİ Parti'nin adayı sağında, CHP adayı solunda sokağa çıkılacak, Osman Gürün'e oy istenecek. Gürün Fethiye'den gidecek, biz birbirimize dalacağız, seçim çalışması yapacağız" dedi.

İYİ Parti'nin elinde iki elin parmakları geçmeyecek kadar ilçe belediyesi olduğunu dile getiren Saatcı, "Bunların pazarlık dışı bırakılması, Büyükşehir'de ittifak olup, ilçelerde yarış içine giriliyor olmasının doğuracağı sonuçların, ilkokul çocuğuna bile sorsan, kime yarayacağını bilir. İttifak sürecine gelince; sabırla bekledik. Ta ki dün akşama kadar... Dün akşam CHP ve İYİ Parti Genel Merkezleri'nin yapmış olduğu görüşme sonrası bir düzeltme yapılmayacağı bize bildirilince, 12 gün önce attığımız tweetin arkasında durarak, bugün Bağımsız Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığımı ilan ediyorum" açıklamasında bulundu.

Ayrıca kamuoyu araştırmaları yaptırdığını belirten Saatcı, tatminkar sonuçlar aldıklarını ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA