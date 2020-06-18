İYİ Parti'li Bahşi: "(Seçim barajının kaldırılması önerisi) Adaletin hakim olacağı her alanda...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İYİ Parti'li Bahşi: "(Seçim barajının kaldırılması önerisi) Adaletin hakim olacağı her alanda...

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim barajının kalkması önerisini desteklediğini belirterek "Adaletin hakim olacağı her alanda barajların, engellerin olması düşünülemez." dedi.

İYİ Parti'li Bahşi:
18.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:33

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim barajının kalkması önerisini desteklediğini belirterek "Adaletin hakim olacağı her alanda barajların, engellerin olması düşünülemez." dedi.

Bahşi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Türkiye'deki yargı durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ile insan haklarının, ancak kuvvetler ayrılığı ilkesinin uygulandığı yönetim sistemlerinde mümkün olduğunu söyleyen Bahşi, "Yargıdan hep şikayet ettik. Ben de bir hukukçu ve geçmişte hakimlik yapmış biri olarak bu şikayetlere yakından şahidim." ifadesini kullandı.

Bahşi, adaleti, hak ve özgürlüklerin güvencesi ve devletin temeli olarak gördüklerini belirterek bu denli önemli olan adaletin tesisinin ise her şey önce hakimlerin ve savcıların liyakatli ve hakkaniyetli olmasına bağlı olduğu değerlendirmesini yaptı. Türkiye'de 2010 Anayasa değişikliği sonrası yaşananların Türk yargısını FETÖ'ye teslim ettiğini savunan Bahşi, yargının üzerine gölge düşürülmesine engel olunması gerektiğini kaydetti.

Bahşi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim barajının kalkması yönündeki çağrısına ilişkin soruya "Adaletin hakim olacağı her alanda barajların, engellerin olması düşünülemez." cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun önerisini destekleyen Bahşi, "Milletin Meclisinde temsil hakkı kazanmanın önündeki engeller kaldırılmadır." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bursa'da üniversiteli kıza deodorant şişesiyle tecavüz davasında sanığın ifadesi ortaya çıktı Haber
Bursa'da üniversiteli kıza deodorant şişesiyle tecavüz davasında sanığın ifadesi ortaya çıktı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi Haber
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek Haber
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış Haber
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
İki büyük ülkeyi savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış
İki büyük ülkeyi savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış
Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı
Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı
Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı
Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki 'Gay' kelimesini sansürledi
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Koronavirüsü fırsat bilen uyuşturucu satıcıları polisten kaçamadı
Koronavirüsü fırsat bilen uyuşturucu satıcıları polisten kaçamadı
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
Hesaba itiraz eden müşteri denize atladı, 2 mil yüzdü
Hesaba itiraz eden müşteri denize atladı, 2 mil yüzdü
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu
Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir
İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu
İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika
19 yaşındaki genç, kendisini eve almayan halasını başından vurdu
19 yaşındaki genç, kendisini eve almayan halasını başından vurdu
UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak
UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak
Paris'te insanlık ayıbı! 'Astımım var' diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar
Paris'te insanlık ayıbı! "Astımım var" diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Donald Trump Meral Akşener Abdülhamit Gül Süleyman Soylu
Magazin Sıla Seda Sayan Kemal Sunal Demet Evgar
Spor Okan Buruk Fatih Terim Bülent Uygun Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Ateş Bursa Ankara Otomobil
Şu an buradasınız: İYİ Parti'li Bahşi: "(Seçim barajının kaldırılması önerisi) Adaletin hakim olacağı her alanda... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 14:54:02. #1.15#
title