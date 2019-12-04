İYİ Parti'li Ağıralioğlu: Asgari ücretlilere makul bir iyileştirme bekliyoruz

04.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:09

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, 2020 asgari ücret görüşmeleriyle ilgili, "Asgari ücretlilere makul bir iyileştirme bekliyoruz" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin esas gündeminin hiç değişmediğini belirterek, hükümetin birtakım ekonomik göstergelerle oynayarak ekonomideki kötü yönetimi gizleyemediğini bildirdi. Asgari ücretlilerin en önemli kesim olduğunu ve açlık sınırının altında yaşadığını belirten Ağıralioğlu, "Asgari ücretlilere makul bir iyileştirme bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA