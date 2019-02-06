İyi Parti Kuşadası Teşkilatında 40 Üye İstifa Etti

Aydın Kuşadası İYİ Parti İlçe Teşkilatı'nın kurucu üyelerinin de aralarında bulunduğu 40 kişi partiden istifa etti.

İstifa eden grup adına Kuşadası Pera Toplantı Salonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çağatay Aynalı, İYİ Parti Genel Merkezi'nin genel seçimlerden ders almadığını ve yerel seçimlerde de HDP ve CHP'nin bulunduğu ittifağa ortak olduğunu söyledi.

Kuşadası'nda belediye başkan adayı çıkarma konusunda çeşitli sorunların yaşandığını belirten Aynalı, şöyle konuştu:

"Kırgınlık kızgınlığa dönüşünce hep birlikte 'yeter' dedik ve ilçe seçim kuruluna, bu oyunun parçası ve figüranı olmadığımızı belirten istifalarımızı sunduk. Bizler hiç kimsenin siyasi ikbalinin teminini sağlamakla yükümlü değiliz ve altını özellikle çizerek söylüyorum ki, şu son bir sene içinde kaybettiği güven, kazandığını sandığı saygınlıktan çok çok fazla olanların gittikleri yere hiçbir faydası olmayacaktır."

Aynalı, söz konusu 40 kişi ile ilçe teşkilatından istifa eden üye sayısının 80'inin üzerinde olduğunu ve bunun artacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA