İYİ Parti kurultayında basın mensuplarına tepki

İYİ Parti kurultayında basın mensuplarına tepki

İYİ Parti kurultayında basın mensuplarına tepkiANKARA - Ankara'da İYİ Parti kurultayında partililerce basın mensuplarına tepki gösterdi.

3.08.2019 15:30
İYİ Parti kurultayında basın mensuplarına tepki

İYİ Parti kurultayında basın mensuplarına tepki
ANKARA - Ankara'da İYİ Parti kurultayında partililerce basın mensuplarına tepki gösterdi.
İYİ Parti kurultayında sebebi bilinmeyen bir olaydan ötürü partililerce basın mensuplarına tepki gösterdi. Araya diğer partililer girerek olayı sakinleştirdi.

Kaynak: İHA
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