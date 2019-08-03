İYİ Parti kurultayında basın mensuplarına tepki
İYİ Parti kurultayında basın mensuplarına tepkiANKARA - Ankara'da İYİ Parti kurultayında partililerce basın mensuplarına tepki gösterdi.
İYİ Parti kurultayında basın mensuplarına tepki
ANKARA - Ankara'da İYİ Parti kurultayında partililerce basın mensuplarına tepki gösterdi.
İYİ Parti kurultayında sebebi bilinmeyen bir olaydan ötürü partililerce basın mensuplarına tepki gösterdi. Araya diğer partililer girerek olayı sakinleştirdi.
Kaynak: İHA
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