İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanlığına seçilen Mustafa Işık görevi devraldı İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanlığına seçilen Mustafa Işık, düzenlenen törenle görevi devraldı.

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanlığına seçilen Mustafa Işık, düzenlenen törenle görevi devraldı.

Parti binasında düzenlenen programda konuşan İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt, Mustafa Işık'a yeni görevinde başarılar diledi.

Kocasinan kongresinin birçok açıdan önem arz ettiğini aktaran Bozkurt, adayların demokratik, parti ahlakına uygun davranışlar sergilediklerini ve bu durumun takdire şayan olduğunu söyledi.

"Partilerde görev bitmez." diyen Bozkurt, eski başkan Yurdaer Şahin'in tecrübelerinden parti olarak faydalanılacağını ifade etti.

Yeni görevinde çok çalışacağını belirten Mustafa Işık, "Her işimiz dakik olacak. Yapamayacağımız şeyi söylemeyeceğiz. Planlı bir çalışma yürüteceğiz ve Kocasinan ilçesinde iyilik rüzgarı esecek." diye konuştu.

Yurdaer Şahin ise 2 yıl boyunca elinden geldiğince parti adına çalıştığını, demokratik bir ortamda kongre sürecinin tamamlandığını vurgulayarak, yeni başkana her konuda destek vereceğini kaydetti.

Işık, eski başkan Şahin'e program sonunda çiçek ve plaket taktim etti.

Kaynak: AA