İyi Parti Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Adayı Kazım Yücel: "Kayseri Turizmde Çok Geri Kaldı"

İYİ Parti Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Adayı Kazım Yücel; Kapadokya'ya gelen turistlerin Kayseri'ye çekilmesi konusunda adımların atılması gerektiğini söyleyerek; "Kayseri turizmde çok geride kaldı" dedi.

Kayseri'nin turizm anlamında gelişemediğini, Kapadokya'nın Kayseri ile birleştirilmesi gerektiğinin altını çizen Yücel, esnafların da sıkıntılar yaşadığını söyledi. Kapadokya'ya gelen 3,5 milyon turistten Kayseri'nin de faydalanması gerektiğini vurgulayan Yücel; "5 yıldır meclis üyeliği yaptığını, 5 yıldır bu turizm ile ilgili defaten söylediğim şeyleri tekrarlama ihtiyacı hissediyorum. Seçim safında, piyasada, kamuoyunda ev ev dolaştığımızda esnaflarımızı ziyaret ettiğimizde ben görüyorum ki müşteri kitlemiz hala aynı. Kayserili esnaflarımız, Kayserili müşterilerimiz dışında bir müşteri çekemiyorlar. Ben bu anlamda Kapadokya bölgesinin Kayseri'ye yakınlığını daha kaç kez ifade etmem gerekir ki dünyanın böylesine bir madeni burnumuzun dibinde turizm cenneti, elimizin altında olan bir yerdeki turistleri Kayseri'ye çekememekten dolayı ben hakikatten üzüntülüyüm. Bugün bir belediye başkanlarının bu anlamda vizyonlarının olması gerekli. Ben demiştim ki; 'Hızlı tren de olsa biz bunu kuralım Kapadokya bölgesinden 3.5 milyon turistten 350 binini Kayseri'ye çekelim' demiştim. Bugün ben bunu yine turist noktasına bağlamak istemiyorum fakat bu turistlerin Kayseri'deki otellerde ticaretlerde ki canlılığını da ben görmezden gelmek istemiyorum. Esnaf arkadaşlarımızla sohbet ve muhabbetlerimizde işler nasıl diye artık sormuyoruz, suratları asık bizlere kızgın hatta samimiyetle söylüyorum oy dahi istemiyoruz. Çünkü bunun bile onlarda antipatik bir konuşma olduğunu görüyoruz. Esnaf siftahsız dükkan kapatıyor, bazı esnaflar artık ayakta kalabilme çaresini arıyor. Ben bu anlamda bir kez daha bugünkü belediye başkanlarından, değiştikten sonraki belediye başkanlarımızdan ricamız şudur; Kayseri'yi Kapadokya ile mutlaka birleştirelim. Hızlı tren midir, ekspres midir ne ise bunun adı. 5 yıl önce söyledim yine tekrar ediyorum. Lütfen Kayseri'ye en azından iç turizmi hareketlendirecek Kalemizi, Kapalı çarşımızı, Osmanlı ve Selçuklu tarihimizi mutlaka anlatalım. Bunlar bir belediye başkanının yapması gereken vizyonel hareketlerdir. Bu hareketler için çok geç kalındı. Tekrar söylüyorum, bir 5 yıl sonraya kalmasın. Kayseri'ye yerli ve yabancı turistin mutlaka gelmesi lazım. Pastırmamızın, sucuğumuzun, mantımızın mutlaka anlatılması lazım. Turistik yerlerimizin gezdirilmesi lazım. Esnaflarımızdan ticareten bir şeyler aldırılması lazım. Özür diliyorum ama Kayseri turizmde çok ama çok geride kaldı" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA