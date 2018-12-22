İYİ Parti Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mahir Yılmaz Kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde İYİ Parti Kırıkkale Belediye Başkan adayı Mahir Yılmaz oldu. Peki, İYİ Parti Osmaniye Belediye Başkan adayı olan Mahir Yılmaz kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Mahir Yılmaz hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN MAHİR YILMAZ KİMDİR?

Mahir Yılmaz, 1955 yılında doğdu. İlköğrenimini Kırşehir'de, ortaöğrenimini Kırıkkale'de tamamladı. 1982'de Gazi Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yılmaz, 1985 yılında ticari hayata atılarak İnşaat ve Taahhüt İşleri ile uğraştı. Bir dönem Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Ardından 1989 yılında Kırıkkale Belediye Başkanlığı bünyesinde ESO İşletme Müdürü olarak görev yapan Yılmaz, evli ve İki çocuk babasıdır. İngilizce ve Almanca bilen Mahir Yılmaz, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti Kırıkkale Belediye Başkan adayı oldu.