İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş, "Ülke ekonomisi iflas etmiş, işsizlik rekor seviyeye...
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İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş, "Ülke ekonomisi iflas etmiş, işsizlik rekor seviyeye...

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, vatandaşın ekonomik sıkıntılarını ve aynı zamanda işsizlik sorununu Meclis'te gündeme getirdi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş,
23.07.2020 15:58 | Son Güncelleme: 23.07.2020 16:01

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, vatandaşın ekonomik sıkıntılarını ve aynı zamanda işsizlik sorununu Meclis'te gündeme getirdi. İşsizlik Fonu'nun pandemi sürecinde de işsize değil siyasi iktidara yakın sermayeye can simidi haline getirildiğini belirten Ataş, "AKP'nin 18 yıllık iktidarının sonucunda geçici düzenlemelerle ülke ekonomisi iflas etmiş, işsizlik tarihinin en yüksek seviyesine çıkmıştır." dedi.

TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarının gerçeği yansıtmadığını belirten Ataş, "İş bulma umudunu kaybetmiş ama çalışmaya hazır 4,5 milyon vatandaşımız da açıklanan rakamlara dahil etse işsizlik yüzde 24'lere çıkacaktır. Bu veriler işsizliğin geldiği vahim boyutu da ortaya koymaktadır." şeklinde konuştu. Milletvekili Ataş, "İşsizlik bu boyutlara ulaşmışken İşsizlik Fonu'nun yandaşlara, patronlara değil, işsizlere kullanılmalıdır" diye konuştu.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Meclis'te yine vatandaşın sorunlarını gündeme taşıdı. Pandemi sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ataş, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 4'üncü maddesi üzerine de parti grubu adına söz aldı.

TEK ADAMA YETKİ VERİLİYOR, BU YETKİ YANDAŞLARA MI KULLANILACAK!?

Ataş, "İgili maddeyle ekonominin normalleşmeye başladığı belirtilerek iş yerlerinin haftalık normal çalışma sürelerine dönmesinin teşvik edilmesi amaçlandığı söylenmektedir. Düzenlemede, pandemi sürecinde 01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma ödeneğinden faydalanan işverenlere normal çalışma sürelerine dönmeleri halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamının üç ay süreyle İşsizlik Fonu'ndan karşılanacağı, Cumhurbaşkanının üç aylık süreyle sektörel olarak ayrı ayrı veya bütün olarak altı aya kadar bu süreyi uzatacağı belirtilmektedir. Bu maddede de her düzenlemede olduğu gibi tek adama yetki verilmeye devam edilmektedir. Hal böyle olunca sormadan edemiyoruz: Bu yetki yine yandaşlara mı kullanılacaktır?" diye konuştu.

KESİLEN PAY İŞSİZE DEĞİL İŞVERENE AKTARILIYOR

Söz konusu düzenlemenin bazı adaletsizliklere sebebiyet vereceğini anlatan Ataş, İşsizlik Fonunun da yine amacı dışında kullanıldığını söyledi. Ataş, şu ifadeleri kullandı, "Düzenleme, pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneğinden faydalanan firmalara ayrıcalık tanımakta ama işçi çıkarmadan zarar etme pahasına çalışan, üreten iş yerlerineyse bir düzenleme yapmamaktadır. Bu uygulama işçinin lehine yapılan bir düzenleme olsa da firmalar arası adaletsizliğe sebebiyet verecektir. Adaletsizlik, her alana olduğu gibi bu kanun teklifine de yansımıştır. Geçen yıllarda kamu kurumlarına ve kamu bankalarına aktarılan İşsizlik Fonu amacının dışında kullanılmaya devam edilmektedir. İşçilerimizin işsiz kaldıkları dönemlerde kendilerine ödenmesi için kesilen paylar bile işverene aktarılmaktadır. Ekonomik krizin giderek arttığı, pandemi sürecinin yararlarının sarılmaya çalışıldığı bu zor günlerde maalesef ki İşsizlik Fonu iktidarın örtülü ödeneği durumuna getirilmiştir; İşsizlik Fonu'nun ödeme alanları çeşitlenmiştir, işsize değil siyasi iktidara yakın sermayeye can simidi haline getirilmiştir."

İstihdam ve üretime dönük tedbirin ve önlemlerin torba yasalarla Cumhurbaşkanının yetkisine bırakılmaktan ziyade daha kalıcı ve daha kapsamlı yasalarla düzenlenmesi gereltiğine vurgu yapan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, konuşmasınsa AKP'nin 18 yıllık iktidarının sonucunda bu tür geçici düzenlemelerle ülke ekonomisinin iflas ettiğini ve işsizlik tarihinin en yüksek seviyesine çıkıldığını kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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