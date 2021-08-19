İYİ Parti Kayseri İl Teşkilatı vatandaşlara aşure dağıttı
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İYİ Parti Kayseri İl Teşkilatı vatandaşlara aşure dağıttı

İYİ Parti Kayseri İl Teşkilatı vatandaşlara aşure dağıttı
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

İYİ Parti Kayseri İl Teşkilatı, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

İYİ Parti Kayseri İl Teşkilatı, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, İl Başkanı Sebati Ataman ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kazım Yücel ile partililer, vatandaşlara aşure ikram etti.

Ataş, burada yaptığı konuşmada, sürekli sahada olduklarını ve esnafla, vatandaşla bir araya geldiklerini aktararak, "Türkiye'nin gerçek sorunlarını vatandaştan dinliyoruz. Biz bunlara çözüm üretecek pozisyonda değiliz ancak iktidarın dikkatini bu sorunlara çekmeye çalışıyoruz. Kayseri'de de bir aydır ilçe ilçe geziyoruz. Halkın haklı talepleri var, bunların arkasında oluyoruz, haksız talepleri varsa anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

İl başkanı Sebati Ataman da muharrem ayının önemine dikkati çekti.

Belediye meclis üyesi Kazım Yücel ise vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinlediklerini, bunları da kamuoyuyla paylaştıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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