İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Ataman'dan ilçe teşkilatlarıyla ilgili açıklama - Haberler
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İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Ataman'dan ilçe teşkilatlarıyla ilgili açıklama

AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Ataman'dan ilçe teşkilatlarıyla ilgili açıklama

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, İncesu ilçe başkanının yurt dışına gideceği için görevinden istifa ettiğini, Akkışla ilçe başkanlığının ise yeniden kurulması amacıyla lağvedildiğini bildirdi.

KAYSERİ (AA) - İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, İncesu ilçe başkanının yurt dışına gideceği için görevinden istifa ettiğini, Akkışla ilçe başkanlığının ise yeniden kurulması amacıyla lağvedildiğini bildirdi.

Ataman, yaptığı yazılı açıklamada, İncesu İlçe Başkanı Mustafa Kayabaşı'nın yurt dışına gideceği için mevcut ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini belirterek, bugüne kadar yaptığı fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ataman, Akkışla ilçe başkanlığının ise yönetim kurulu yeter sayısını sağlamadığı için yeniden ilçe yönetimi kurulması amacıyla lağvedildiğini kaydetti.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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