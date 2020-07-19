İYİ Parti Karabük İl Kongresi yapıldı İYİ Parti Karabük İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'nde Erol Serin, başkanlığa seçildi.

İYİ Parti Karabük İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'nde Erol Serin, başkanlığa seçildi.

Bir düğün salonunda gerçekleşen kongre, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mevcut Başkan Kenan Karabacak ile üç adayın yarıştığı kongrede 173 oy alan Erol Serin, başkanlığa seçilirken, Karabacak 115, Güngör Sarı ise 38 oy aldı.

Serin, yaptığı konuşmada, kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Durmadan çalışacaklarını anlatan Serin, kimseye küs olmadıklarını, birleşerek daha da güçlü olacaklarını söyledi.

Kaynak: AA