İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kükler, MHP'ye geçti
İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nafiz Kükler'in, partisinden istifa ederek MHP'ye geçtiği bildirildi.
24.06.2020 21:07 | Son Güncelleme: 24.06.2020 22:15
İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nafiz Kükler'in, partisinden istifa ederek MHP'ye geçtiği bildirildi.
MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Kükler'in partilerine geçtiğini, sosyal paylaşım sitesi üzerinden duyurdu.
Şahin mesajında, "Kardeşimize hoş geldin diyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA