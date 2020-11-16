İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ İYİ Parti'den ihraç edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ İYİ Parti'den ihraç edildi

16.11.2020 15:22 | Son Güncelleme: 16.11.2020 15:50

İYİ Parti Disiplin Kurulu, oy birliğiyle, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden ihracına karar verdi.

İYİ Parti Disiplin Kurulu, oy birliğiyle, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden ihracına karar verdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özdağ'ın durumu, İYİ Parti Müşterek Disiplin Kurulunun bugün yapılan toplantısında gündeme alındı.

Disiplin Kurulunca, Özdağ'ın eylemlerinin, parti tüzüğünün 76/D maddesindeki "İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi en temel ilkeleri yok sayıcı davranış ve eylemlerin içerisinde bulunmak" ve "Genel Başkan, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Danışma ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile İYİ Parti milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan, yazılı veya görsel basın yolu ile asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak" hükümleri kapsamında olduğu değerlendirildi.

Bu kapsamda, parti tüzüğünün ilgili hükümleri uyarınca Müşterek Disiplin Kurulu tarafından, Özdağ'ın İYİ Parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Disiplin süreci

Katıldığı televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu yönündeki iddialarının ardından Özdağ hakkında, Kavuncu tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.

Daha sonra parti teşkilatları, Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunun belirtildiği dilekçeleri genel merkeze ileterek, Özdağ'ın partiden ihraç edilmesini istemişti.

Genel Başkan Meral Akşener ise teşkilatlardan gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek, Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermişti. Bu gelişmenin ardından Özdağ'a ilişkin dosyayı görüşen Kurul, Özdağ'ın iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunmasının alınması kararını vermişti.

Özdağ da savunmasını partiye yazılı olarak iletmişti.

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ İYİ Parti'den ihraç edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

İlgili Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İYİ Partili Özdağ'ın açıklamalarına yalanlama
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İYİ Partili Özdağ'ın açıklamalarına yalanlama
Özdağ: '(Akşener) Ümit Özdağ'a bu kadar kin duymanızın nedeni ne?'
Özdağ: "(Akşener) Ümit Özdağ'a bu kadar kin duymanızın nedeni ne?"
İYİ Parti üyesi bir grup eylem yaparak İstanbul İl Başkanı'nın istifasını istedi
İYİ Parti üyesi bir grup eylem yaparak İstanbul İl Başkanı'nın istifasını istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ Ersin Tatar İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Deniz Seki Mustafa Topaloğlu
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Medya Rusya Kamera
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ İYİ Parti'den ihraç edildi - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 16:14:44. #1.15#
title