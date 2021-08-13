İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığından itidal çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığından itidal çağrısı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığından itidal çağrısı
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, "Kimse kendini devlet yerine koymasın.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, "Kimse kendini devlet yerine koymasın. Devletin ve güvenlik güçlerinin yapması gereken işi, birileri yapmaya kalkmasın, ülkeyi ateşe atmasın, provokasyona mahal vermesin." dedi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 1 kişinin bıçaklı saldırıyla yaşamını yitirmesi ve yaşanan olayların ardından 39 ilçe başkanının katılımıyla İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda toplantı yapıldı.

Toplantı öncesinde basın açıklaması yapan Kavuncu, 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Emirhan Yalçın'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, yaralanan Ali Yasin Güler'e geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kavuncu, Suriye'de iç savaşın akabinde birçok insanın aileleriyle Türkiye'ye geldiğini, Afganistan'dan gelen göçün yapısının ise bundan farklı olduğunu savundu.

Türkiye'nin, bulunduğu şartlar, ekonomisi ve yapısı itibarıyla bu nüfusu kaldırmakta zorlanacağını dile getiren Kavuncu, "Bu konunun çözümü nettir. Bu insanların bir an önce, acilen, bizlere yakışır bir şekilde, planlı, programlı bir uygulamayla kendi ülkelerine geri gönderilmeleri şart." diye konuştu.

Kavuncu, İstanbul'un Türkiye'deki en fazla göçmeni barındıran şehir olduğunu aktardı.

Altındağ'daki provokasyonların ardından siyasetçi sorumluluğuyla bir araya geldiklerini ifade eden Kavuncu, "Kimse kendini devlet yerine koymasın. Devletin ve güvenlik güçlerinin yapması gereken işi, birileri yapmaya kalkmasın, ülkeyi ateşe atmasın, provokasyona mahal vermesin." dedi.

Kavuncu, bir veya birkaç kişinin yaptığı kötülükten dolayı bütün bir kesimi zan altında bırakacak, suçlayacak ve ötekileştirecek dilin kendilerine yakışmayacağını belirtti.

Bu durumun kabul edilemez olduğunu aktaran Kavuncu, "İYİ Parti il ve ilçe teşkilatları olarak, böyle bir yaklaşımı ve tarzı ilk günden beri şiddetle reddettik ve reddediyoruz. Önümüzdeki dönemde, bu hadiselerin ortalığı yangın yerine çevirmemesi için üstümüze düşen sorumlulukla hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kavuncu, Türkiye'de bulunan göçmenlerin insanca ve medenice ülkelerine gönderilmelerini sağlamak gerektiğini söyledi.

Bunun için topyekun çalışmak gerektiğini kaydeden Kavuncu, "Afganistan'dan gerçekleşmekte olan göçün bir an önce durdurulması lazım. Bu, birçok bakanlığın ortak hareket etmesi gereken bir konu." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

Türkiye'de en az bir doz Kovid-19 aşısı olan 18 yaş ve üstü nüfusun ortalaması yüzde 70'i geçti
Türkiye'de en az bir doz Kovid-19 aşısı olan 18 yaş ve üstü nüfusun ortalaması yüzde 70'i geçti
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, dar kapsamlı istişare toplantısında Türk iş insanları ve yatırımcılara hitap etti Açıklaması
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, dar kapsamlı istişare toplantısında Türk iş insanları ve yatırımcılara hitap etti Açıklaması
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: '(Türkiye ile) Mevcut ticaret hacmimizi çok yakında 2 milyar dolara rahatlıkla çıkarabileceğimize inanıyorum.'
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: "(Türkiye ile) Mevcut ticaret hacmimizi çok yakında 2 milyar dolara rahatlıkla çıkarabileceğimize inanıyorum."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Deniz Akkaya Berdan Mardini Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Merve Çoban Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığından itidal çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 16:08:06. #1.16#

title