İYİ PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KAVUNCU'YA SALDIRI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İYİ PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KAVUNCU'YA SALDIRI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Bakırköy'de yumruklu saldırıya uğradı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Bakırköy'de yumruklu saldırıya uğradı.

Kavuncu, Bakırköy'de katıldığı bir televizyon programının ardından bina önünde yanına yaklaşan bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Buğra Kavuncu aldığı darbe sonucu yere düşerken saldırgan kaçtı.

Polis, güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İYİ PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KAVUNCU'YA SALDIRI
İYİ PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KAVUNCU'YA SALDIRI
İYİ PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KAVUNCU'YA SALDIRI
İYİ PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KAVUNCU'YA SALDIRI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberleri! 28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen 5 kişi, İstanbul'da gözaltına alındı
Son dakika haberleri! 28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen 5 kişi, İstanbul'da gözaltına alındı
Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi tutuklandı
Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi tutuklandı
Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi yakalandı
Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Işın Karaca Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Burak Elmas Fatih Terim Lionel Messi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İYİ PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KAVUNCU'YA SALDIRI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 15:36:52. #1.15#

title