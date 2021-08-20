İYİ PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KAVUNCU'YA SALDIRI
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Bakırköy'de yumruklu saldırıya uğradı.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Bakırköy'de yumruklu saldırıya uğradı.
Kavuncu, Bakırköy'de katıldığı bir televizyon programının ardından bina önünde yanına yaklaşan bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.
Buğra Kavuncu aldığı darbe sonucu yere düşerken saldırgan kaçtı.
Polis, güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı