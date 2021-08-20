İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu darbedildi
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu darbedildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Bakırköy'de bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Bakırköy'de bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Alınan bilgiye göre, Kavuncu, Bakırköy'de katıldığı bir televizyon programının ardından çıkışta bir kişi tarafından darbedildi.

Kavuncu, yumruklu saldırının ardından yere düşerken, saldırgan yaya olarak kaçtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu darbedildi
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu darbedildi
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu darbedildi
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu darbedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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