İYİ Parti Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek, Kovid-19 nedeniyle vefat etti
İYİ Parti Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek, yakalandığı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
İYİ Parti Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek, yakalandığı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Şimşek, yaklaşık bir ay önce yakalandığı Kovid-19 hastalığı nedeniyle Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.
Tedavilere cevap vermeyen Şimşek, yaşamını yitirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen