İYİ Parti Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek, Kovid-19 nedeniyle vefat etti
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İYİ Parti Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek, Kovid-19 nedeniyle vefat etti

İYİ Parti Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek, Kovid-19 nedeniyle vefat etti
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

İYİ Parti Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek, yakalandığı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

İYİ Parti Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek, yakalandığı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Şimşek, yaklaşık bir ay önce yakalandığı Kovid-19 hastalığı nedeniyle Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tedavilere cevap vermeyen Şimşek, yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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