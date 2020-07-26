İYİ Parti İl Kongresinde "sosyal mesafe" hiçe sayıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İYİ Parti İl Kongresinde "sosyal mesafe" hiçe sayıldı

İYİ Parti İl Kongresinde "sosyal mesafe" hiçe sayıldı İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanlığının 2. Olağan Kongresi'ne katılan partililerin "sosyal mesafe" kuralını hiçe saydığı görüldü.

26.07.2020 19:08 | Son Güncelleme: 26.07.2020 19:40

İYİ Parti İl Kongresinde "sosyal mesafe" hiçe sayıldı

KIRIKKALE - İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanlığının 2. Olağan Kongresi'ne katılan partililerin "sosyal mesafe" kuralını hiçe saydığı görüldü.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), korona virüs (Covid-19) salgını sonrası normalleşme süreci kapsamında siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine karar verdi. Bu kapsamda İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanlığının 2. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongreye katılan partililerin giriş kapısında ateşi ölçüldü, maskeli bir şekilde içeri alınması sağlandı. Ancak kongrede vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak birbirlerine çok yakın bir şekilde oturdukları görüldü. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da maskelerini çene altına takarken, bazılarının takmadığı gözlemlendi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı kongrede, tek aday olarak giren mevcut başkan Bülent Altınışık yeniden güven tazeledi.

İYİ Parti İl Kongresinde 'sosyal mesafe' hiçe sayıldı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor Ekonomi
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi Güncel
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Aleyna Tilki, 'Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?' sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı Magazin
Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı
Yeğen dehşeti! İstediği aracı vermeyince amcasını başından vurdu Güncel
Yeğen dehşeti! İstediği aracı vermeyince amcasını başından vurdu
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var Güncel
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti 3. Sayfa
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti
Ozan Kabak, 35 milyon euro'ya Liverpool'a transfer oluyor
Ozan Kabak, 35 milyon euro'ya Liverpool'a transfer oluyor
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğalgaz borusuna asıp intihar etti
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğalgaz borusuna asıp intihar etti
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor
Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor
Kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı
69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Ayasofya'daki eserler, İstanbul Tapu ve Kadastro 2. Bölge Müdürlüğü binasında sergilenecek
Ayasofya'daki eserler, İstanbul Tapu ve Kadastro 2. Bölge Müdürlüğü binasında sergilenecek
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu
Trump, 2016 seçimlerinde kazandığı 3 eyalette bayrağı Biden'a kaptırdı
Trump, 2016 seçimlerinde kazandığı 3 eyalette bayrağı Biden'a kaptırdı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
Yolda yürürken 6 köpeğin saldırısına uğrayan kadın o anları anlattı
Yolda yürürken 6 köpeğin saldırısına uğrayan kadın o anları anlattı
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Çalıştığı otelde yabancı uyruklu kadın misafiri taciz eden garson, tazminatsız kovuldu
Çalıştığı otelde yabancı uyruklu kadın misafiri taciz eden garson, tazminatsız kovuldu
Inter'li Antonio Conte'den Messi transferi için ilginç sözler: Fantezi futbolda bile alamayız
Inter'li Antonio Conte'den Messi transferi için ilginç sözler: Fantezi futbolda bile alamayız
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Kaan Ayhan'ı kadrosuna katıyor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Kaan Ayhan'ı kadrosuna katıyor
Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar
Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar
Burak Yılmaz, yabancı oyunculara para ödenip yerli oyunculara ödenmemesi nedeniyle Beşiktaş'tan ayrıldı
Burak Yılmaz, yabancı oyunculara para ödenip yerli oyunculara ödenmemesi nedeniyle Beşiktaş'tan ayrıldı
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta
Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu
Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu
Maicon, sosyal medyadan duyurdu: Şimdi Galatasaray'a dönme zamanı
Maicon, sosyal medyadan duyurdu: Şimdi Galatasaray'a dönme zamanı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Akar Mensur Işık Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Okan Buruk Cüneyt Çakır Bülent Korkmaz Tahir Karapınar
Daha Fazla Muğla İzmir Çocuk Başakşehir
Şu an buradasınız: İYİ Parti İl Kongresinde "sosyal mesafe" hiçe sayıldı - Kırıkkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.7.2020 20:02:09. #1.15#
title