İYİ Parti il kongreleri yarın başlıyor İYİ Parti'nin haziran ayında yapılması planlanan 2'nci Olağan Kongresi çerçevesinde ilk il kongresi yarın Muş'ta yapılacak.

İYİ Parti'nin haziran ayında yapılması planlanan 2'nci Olağan Kongresi çerçevesinde ilk il kongresi yarın Muş'ta yapılacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bu kapsamda mahalle delegeliği seçimlerinin ardından il ve ilçe kongrelerinin takvimi netleştirildi.

Partinin 1 Şubat'ta başlayan ilçe kongrelerinde sona yaklaşılırken, büyük kongre için önem taşıyan ve kongre delegelerinin belirlendiği il kongreleri yarın başlayacak.

İlk il kongresini Muş'ta yapacak parti, 15 Mart'ta Bitlis ve Çanakkale, 22 Mart'ta ise Adana, Aksaray, Bingöl, Eskişehir, Kocaeli ve Sinop il kongreleriyle devam edecek.

Olağan kongre sürecini 16 Mayıs'ta il kongrelerinin tümünün gerçekleştirilmesiyle tamamlayacak İYİ Parti, haziran ayında ise büyük kongresini toplamayı planlıyor.

Şu ana kadar sadece genel Başkan Meral Akşener'in aday olmasının beklendiği kongrenin tarihine ilişkin son kararı Genel İdare Kurulu (GİK) verecek.

Yeni tip Koronavirüsle mücadele tedbiri

Bu arada parti, ilçe kongrelerinde, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit düşen askerler için Kur'an-ı Kerim okutulması ve siyasi içerikli herhangi bir konuşma yapılmaması kararını koronavirüsle mücadele tedbirleri çerçevesinde de devam ettirecek.

İl kongreleri seyircisiz olacak, delegeleri kapalı ortamda fazla tutmamak için siyasi konuşmalar yapılmayacak.

Kaynak: AA