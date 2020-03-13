İYİ Parti il kongreleri yarın başlıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› İYİ Parti il kongreleri yarın başlıyor - Haberler
İYİ Parti, Muş, Politika

İYİ Parti il kongreleri yarın başlıyor

İYİ Parti'nin haziran ayında yapılması planlanan 2'nci Olağan Kongresi çerçevesinde ilk il kongresi yarın Muş'ta yapılacak.

13.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:50
İYİ Parti il kongreleri yarın başlıyor

İYİ Parti'nin haziran ayında yapılması planlanan 2'nci Olağan Kongresi çerçevesinde ilk il kongresi yarın Muş'ta yapılacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bu kapsamda mahalle delegeliği seçimlerinin ardından il ve ilçe kongrelerinin takvimi netleştirildi.

Partinin 1 Şubat'ta başlayan ilçe kongrelerinde sona yaklaşılırken, büyük kongre için önem taşıyan ve kongre delegelerinin belirlendiği il kongreleri yarın başlayacak.

İlk il kongresini Muş'ta yapacak parti, 15 Mart'ta Bitlis ve Çanakkale, 22 Mart'ta ise Adana, Aksaray, Bingöl, Eskişehir, Kocaeli ve Sinop il kongreleriyle devam edecek.

Olağan kongre sürecini 16 Mayıs'ta il kongrelerinin tümünün gerçekleştirilmesiyle tamamlayacak İYİ Parti, haziran ayında ise büyük kongresini toplamayı planlıyor.

Şu ana kadar sadece genel Başkan Meral Akşener'in aday olmasının beklendiği kongrenin tarihine ilişkin son kararı Genel İdare Kurulu (GİK) verecek.

Yeni tip Koronavirüsle mücadele tedbiri

Bu arada parti, ilçe kongrelerinde, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit düşen askerler için Kur'an-ı Kerim okutulması ve siyasi içerikli herhangi bir konuşma yapılmaması kararını koronavirüsle mücadele tedbirleri çerçevesinde de devam ettirecek.

İl kongreleri seyircisiz olacak, delegeleri kapalı ortamda fazla tutmamak için siyasi konuşmalar yapılmayacak.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

DSÖ açıkladı! Koronavirüsün merkez üssü değişti Haber
DSÖ açıkladı! Koronavirüsün merkez üssü değişti
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Haber
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak Haber
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu! Haber
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu!
Burası Vuhan değil Napoli! Korona karantinasındaki halk bunu yapıyor Haber
Burası Vuhan değil Napoli! Korona karantinasındaki halk bunu yapıyor
Kendilerini karantinaya alan Başbakan ve First Lady'den kötü haber Haber
Kendilerini karantinaya alan Başbakan ve First Lady'den kötü haber
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
Evde kılınabilir uyarısına rağmen vatandaşlar cuma namazında camileri doldurdu
Evde kılınabilir uyarısına rağmen vatandaşlar cuma namazında camileri doldurdu
Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı
Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı
Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavları ertelendi
Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavları ertelendi
Mustafa Cengiz Etik Kurulu'na sevk edildi
Mustafa Cengiz Etik Kurulu'na sevk edildi
Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil: Futbolun şu anda çok önemi yok
Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil: Futbolun şu anda çok önemi yok
İBB başkan danışmanlarının maaşlarına 'sosyal denge tazminatı' zammı
İBB başkan danışmanlarının maaşlarına 'sosyal denge tazminatı' zammı
Başakşehir, evindeki 5. galibiyetini elde etti
Başakşehir, evindeki 5. galibiyetini elde etti
Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet
Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması
Edin Visca, Avrupa'da 13 gole ulaştı
Edin Visca, Avrupa'da 13 gole ulaştı
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
İstanbul'da liseden mezun olup üniversiteyi kazanamayan gençler, bir yıl daha öğrenci kartı kullanabilecek
İstanbul'da liseden mezun olup üniversiteyi kazanamayan gençler, bir yıl daha öğrenci kartı kullanabilecek
Galatasaray'dan seyircisiz oynama açıklaması: Maçlar 15 gün ya da 1 ay ertelenmeli
Galatasaray'dan seyircisiz oynama açıklaması: Maçlar 15 gün ya da 1 ay ertelenmeli
Koronavirüs nedeniyle yurtlardan ayrılan öğrenciler 3 hafta ücret ödemeyecek, kredi ve burs ödemeleri ise devam edecek
Koronavirüs nedeniyle yurtlardan ayrılan öğrenciler 3 hafta ücret ödemeyecek, kredi ve burs ödemeleri ise devam...
Aylan bebeğin katilleri Adana'da yakalandı, üç firari hükümlüye toplam 546 yıl hapis cezası verildi
Aylan bebeğin katilleri Adana'da yakalandı, üç firari hükümlüye toplam 546 yıl hapis cezası verildi
Bakan Varank Abdullah Gül'ün 'Gezi Parkı Eylemleri' açıklamasına sitem etti: Müsebbibi kendisidir
Bakan Varank Abdullah Gül'ün 'Gezi Parkı Eylemleri' açıklamasına sitem etti: Müsebbibi kendisidir
Komşusunun kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 31 yıl hapis cezası verildi
Komşusunun kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 31 yıl hapis cezası verildi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Muhterem Nur Defne Samyeli Recep Tayyip Erdoğan
Spor Metin Oktay Ali Palabıyık Sergen Yalçın Malcolm Thomas Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Nisan Futbolcu Başakşehir Koronavirüs
Şu an buradasınız: İYİ Parti il kongreleri yarın başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 20:39:44. #1.14#