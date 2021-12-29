İYİ Parti İl Başkanı Demir, Millet İttifakı olarak Uzunköprü'de incelemede bulunduklarını belirtti

EDİRNE (AA) - İyi Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir, taşkının yaşandığı Uzunköprü ilçesinde incelemelerde bulundu.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, taşkınzedelerin yaralarını sarmak üzere bölgeye gittiklerini belirtti.

Dün şiddetli yağış neticesinde Uzunköprü'de bulunan derenin taştığını bildiren Demir, şunları kaydetti:

"Birçok insanımız selde mahsur kaldı fakat iş makineleri ile son anda kurtarıldı. Biz de İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, İYİ Parti Siyaset Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akalın ve Millet İttifakı ortağımız CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan ile sel felaketinin yaşandığı bölgeye gittik.

Vatandaşlarımızla uzun uzadıya konuştuk. Pek fazla maddi ve manevi zarar yoktu. Yağmuru hafif atlattık fakat toprak suya doydu. Daha da fazla yağmur yağarsa diye endişeleniyoruz. Gerekli işlemleri başlattık. Önlemlerimizi almıştık ve hala almaya devam ediyoruz. Yaraları en hızlı şekilde saracağız. Halkımızın her zaman yanındayız. Tüm Edirne ve Uzunköprü halkına geçmiş olsun."

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri

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