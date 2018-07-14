İyi Parti İl Başkan Sözünü Tuttu

İYİ Parti Sivas İl Başkanı Taha Çaykuş, Sivas'tan milletvekili çıkaramamaları nedeniyle başkanlık görevinden ayrıldı.

Sivas'ta İYİ Parti İl Başkanı Avukat Taha Çaykuş, istifa edip başkanlık görevinden ayrıldığını duyurdu. Çaykuş yaptığı açıklamada, partisinden istifa etmediğini belirtip,"24 Haziran seçimlerinden önce katıldığım bir televizyon programında Sivas'tan iki milletvekili çıkaramamamız halinde başkanlık görevimden ayrılacağımı açıklamıştım. Bu nedenle partimdeki başkanlık görevimden istifa ederek ayrıldım. Partimden istifa etmedim. Partimdeki üyeliğim devam ediyor."dedi. - SİVAS