İYİ Parti heyetinden Erzincan TSO'ya ziyaret

30.01.2020 15:27 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:32

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı ve Yerel Yönetimler Başkanı Prof. Dr. Metin Ergun, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu'nu ziyaret etti.



Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Erzincan'a gelen İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı ve Yerel Yönetimler Başkanı Prof. Dr. Metin Ergun, Erzincan TSO Başkanı Ahmet Tanoğlu'a ziyarette bulundu.



Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depreme değinerek, bu tür afet olaylarında can kayıplarının tek nedeninin sarsıntılar olmadığını kaydetti. Paçacı, "Sadece yer sarsıntıları insanları öldürmez. İnsan hayatını hiçe sayarak çürük bina yapan müteahhitler ve çürük binalara ruhsat veren kurumların sorumsuzluğudur" dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erzincan TSO Başkanı Ahmet Tanoğlu, İYİ Parti heyetine çalışmalarında başarılar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA