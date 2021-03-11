İYİ Parti heyeti esnaf birliğini ziyaret etti, sorunları dinledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İYİ Parti heyeti esnaf birliğini ziyaret etti, sorunları dinledi

11.03.2021 21:43 | Son Güncelleme: 11.03.2021 22:00

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Esnafın taleplerini inceledikten sonra kanun teklifi ve araştırma önergesi olarak TBMM'ye taşıyacağız." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Esnafın taleplerini inceledikten sonra kanun teklifi ve araştırma önergesi olarak TBMM'ye taşıyacağız." dedi.

Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ve İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ile İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (İESOB) ziyaret etti.

Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada, esnafın problemleriyle ilgili TBMM'ye çok sayıda araştırma ve soru önergesi verdiklerini belirtti.

Dervişoğlu şöyle devam etti:

"Esnafın dertlerini kendi derdim gibi görüyorum. Ben bu dertlerin sadece çözümüyle alakalı memur tayin edilmiş bir arkadaşınız değilim. Ben sizin dertlerinizle hem dert olmaya ve bunun kavgasını vermeye görevlendirilmiş bir kardeşinizim. Esnafın taleplerini incelendikten sonra kanun teklifi ve araştırma önergesi olarak TBMM'ye taşıyacağız. Beni TBMM'de görevi olan, seçilmiş gitmiş bir milletvekili olarak görmeyin. Biz hayatımızı, yanlış yaparsak size hesap verecek şekilde yaşayan kardeşleriniziz. O sebeple doğrularımızı alkışladığınız yerde yanlışlarımızın hesabını sorma hakkına sahip bulunduğunuzu unutmayın. Kimi arkadaşımız hata yaparsak yakamıza, kimi arkadaşımız da yanlış yaparsak kulağımıza yapışabilme hakkına sahiptir."

Erhan Usta ise salgın sürecinden önce de esnafın sıkıntılarını olduğunu belirtti.

Ümit Özlale de Türkiye'nin 1970'li yıllarda Güney Kore ile aynı milli gelir oranına sahip olduğunu ancak yıllar içinde bu oranın değiştiğini anımsattı.

İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ise kent genelinde yaklaşık 200 bin esnafın bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin gelişmekten olan bir ülke olduğunu kaydeden Mutlu, "Bizim esnaf teşkilatının salgından önce de sorunları vardı. Salgınla oluşmadı bu sorunlar. Salgının getirdikleriyle ağırlaştı ve zorlaştı." diye konuştu.

İYİ Parti heyeti esnaf birliğini ziyaret etti, sorunları dinledi
İYİ Parti heyeti esnaf birliğini ziyaret etti, sorunları dinledi
İYİ Parti heyeti esnaf birliğini ziyaret etti, sorunları dinledi
İYİ Parti heyeti esnaf birliğini ziyaret etti, sorunları dinledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Müge Anlı Acun Ilıcalı Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Caner Erkin Aykut Kocaman Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İYİ Parti heyeti esnaf birliğini ziyaret etti, sorunları dinledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 22:00:47. #1.16#
title