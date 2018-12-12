İyi Parti Heyeti, CHP Genel Merkezi'nde (3)
KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'İN GÖRÜŞMESİ SAAT 20.00'DEİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 20.00'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere, CHP Genel Merkezi'ne gidecek.
KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'İN GÖRÜŞMESİ SAAT 20.00'DE
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 20.00'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere, CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Görüşmede, Millet İttifakı'yla ilgili detayların konuşulacağı öğrenildi.
İki liderin, görüşme sonrası basın açıklaması yapması bekleniyor.
Kaan ULU/ANKARA,