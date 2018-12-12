İyi Parti Heyeti, CHP Genel Merkezi'nde

İYİ Parti'den genel başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu heyet, yerel seçim ittifak görüşmeleri için CHP Genel Merkezi'ne gitti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ve Genel Sekreter Cihan Paçacı'nın da aralarında bulunduğu heyet, seçim ittifak görüşmeleri için CHP Genel Merkezi'ne gitti. İki parti arasında, ittifak çalışmalarıyla ilgili son aşamaların bugünkü görüşmede netleşeceği belirtildi. - Ankara