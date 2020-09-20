İYİ Parti heyeti, 2. Olağan Kurultay öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İYİ Parti heyeti, 2. Olağan Kurultay öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat başkanlığındaki heyet, 2. Olağan Kurultayı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

İYİ Parti heyeti, 2. Olağan Kurultay öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti
20.09.2020 13:45 | Son Güncelleme: 20.09.2020 13:48

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat başkanlığındaki heyet, 2. Olağan Kurultayı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

İY Parti'den yapılan açıklamaya göre, Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye varan Sunat ve beraberindeki partililer, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu.

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen heyet adına Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Aylin Dal
Aylin Dal
AA Editörü

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Murat Kurum Fahrettin Koca Emmanuel Macron Erol Mütercimler
Magazin Halil Sezai Kemal Ayvaz Demet Akalın Aytaç Ağırlar
Spor Sörloth Arda Turan Adem Büyük Mbaye Diagne Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza İran Çocuk İzmit
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İYİ Parti heyeti, 2. Olağan Kurultay öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.9.2020 13:52:16. #1.15#
title