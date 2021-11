İYİ Parti Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:

" Türkiye'de ivedilikle bir Türk Dünyası Bakanlığı kurarak, dağınık ve koordinasyonsuz tüm kurum ve kuruluşları tek çatı altında toplayacağız"

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye'de ivedilikle bir Türk Dünyası Bakanlığı kurarak, dağınık ve koordinasyonsuz tüm kurum ve kuruluşları tek çatı altında toplayacağız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, dünden bugüne birbiri ardına eklemlenmiş tarihi gelişmelerin, bağımsızlık mücadelelerinin ve ileri görüşlü devlet adamlarının etkili kararları ile kendisini gösteren Türk işbirliği idealinin ayrım yapmadan bir bütün olarak irdelenmesi gerektiğini söyleyerek, "Yaklaşan İYİ Parti iktidarında hiçbir kardeşin bir diğerine üstünlüğünün olmadığı, egemen ve eşit devletler olarak kalkınmanın ve demokrasinin taçlandığı bir Türk işbirliği meydana getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Kardeş ülkelerimizin bugüne kadarki kazanımlarını tümüyle koruyarak bir büyük barış ve refah birliğini hep birlikte el ele vererek hayata geçireceğiz. Bu çerçevede milletimizden yetkiyi aldığımızda Türkiye'de ivedilikle bir Türk Dünyası Bakanlığı kurarak, dağınık ve koordinasyonsuz tüm kurum ve kuruluşları tek çatı altında toplayacağız" dedi.

Kadın cinayetleri ve İstanbul Sözleşmesi

Kadın cinayetlerine de değinen Akşener, "İnsan, öleceğini bilerek yaşayan bir canlıdır. Ama maalesef ülkemizde kadınlar, öldürüleceğini bilerek yaşıyor. Nerede, ne zaman, kim tarafından ne sebeple öldürülebileceğini düşünerek yaşıyor. Sevdiği zaman başına geleceklerden, sevmediği birini reddetmekten, tenha sokaklardan, gün ortasında bile yalnız yürümekten korkarak yaşıyor. Her 10 haberin 5'inde dinlediği hikayelerden, Twitter gündeminde 1'inci sıraya yerleşen isimlerden, Instagram'da siyah beyaz paylaşılan fotoğraflardan biri olabileceği endişesiyle yaşıyor. Geçtiğimiz hafta bir cani, genç bir kadını, Başak Cengiz'i aramızdan aldı. Başımız sağ olsun. Yüce Allah kederli ailesine ve sevdiklerine sabırlar versin. O kadar acı ki. Eğer o psikopatla karşılaşmamış olsaydı, eğer ülkemizde bir kadını öldürmek bu kadar kolay olmasaydı Başak kızımız şimdi aramızda olabilirdi. O kadar acı ki. Bu katil, daha önce psikolojik tedavi görmüş. Ailesi durumunu biliyor. Bir doktor gözetiminden geçmiş. Doktorlar durumunu biliyor. Resmi işlemler yapılmış. Yani devlet de durumunu biliyor. Yani bir anlamda herkes her şeyi biliyor ama bu cani, 28 yaşındaki bir evladımızın karşısına çıkıncaya kadar kimse parmağını oynatmıyor" ifadelerinin kullandı.

İstanbul Sözleşmesi'ne değinen Akşener, "İstanbul Sözleşmesi'nin yırtılıp atıldığı 21 Mart'tan bu yana 203 Başak'ımızı kaybettik. Her gün neredeyse iki kadın cinayete kurban gidiyor. Her cinayette arş-ı ala titriyor, melekler ağlıyor ama bunların taşlaşmış kalpleri oralı bile değil. Söyleyin kadınlar kendilerini nerede güvenli hissetmeliler? Evde mi, sokakta mı, iş yerinde mi? Hiçbir yerde güvende değiller kardeşim, hiçbir yerde. Kadınları koruyamıyorsunuz. Zaten zor olan yaşam mücadelesinde kadınları yalnız bıraktınız. Kadınların adalete olan inancını da yok ettiniz. Bu zalimlik ne zaman bitecek? Bu haksızlığa ne zaman dur denecek? Bu ülkede kadınlar ne zaman huzurla yaşayabilecek" şeklinde konuştu.