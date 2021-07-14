İYİ Parti Grup Toplantısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İYİ Parti Grup Toplantısı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk - Haberler | Politika

İYİ Parti Grup Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Her darbe, muhtıra ve vesayet girişimi sonrasında darbecilere en ağır siyasi bedelleri ödetmiştir.

İYİ Parti Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:

"Her darbe, muhtıra ve vesayet girişimi sonrasında darbecilere en ağır siyasi bedelleri ödetmiştir. Nitekim bu millet, 15 Temmuz'da gösterdiği destansı duruşla demokrasi yoluna nasıl baş koyduğunu bir kez daha dünyaya ilan etmiştir"

" (Kurban Bayramı) Tüm büyükşehir ve il belediyeleri, besicilere ve hayvanlara konfor sağlayın, yem yardımı yapın. İhtiyaç sahiplerine ve gıda yardımı yaptığımız insanlara burada üretilen etleri taze olarak dağıtın"

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Her darbe, muhtıra ve vesayet girişimi sonrasında darbecilere en ağır siyasi bedelleri ödetmiştir. Nitekim bu millet, 15 Temmuz'da gösterdiği destansı duruşla demokrasi yoluna nasıl baş koyduğunu bir kez daha dünyaya ilan etmiştir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Milletimiz meşrutiyetten bu yana tercihini hep demokrasiden ve milli iradenin üstünlüğünden yana kullanmıştır. Darbecilere en ağır bedelleri ödetmiştir. 15 Temmuz şehitlerimizi anıyorum. Her darbe, muhtıra ve vesayet girişimi sonrasında darbecilere en ağır siyasi bedelleri ödetmiştir. Nitekim bu millet, 15 Temmuz'da gösterdiği destansı duruşla demokrasi yoluna nasıl baş koyduğunu bir kez daha dünyaya ilan etmiştir. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" değerlendirmesini yaptı.

Akşener şöyle devam etti:

"Millet sandıkta tavrını ortaya koyar, iktidar da o karara göre devredilir. Millet işaret verdiğinde bu iş biter. Hiçbir güç o yüce kararın üzerinde değildir. Millet iradesinin nasıl bir sel olduğunu, nasıl önünde hiçbir engelin tutunamadığını açıkça görürsün. Günü geldiğinde Türkiye'yi kimin yöneteceğine sen değil, millet karar verecek."

Akşener, Türkiye'nin 2008 yılında müracaat etmesine rağmen halen UNESCO listesine giremediğini hatırlatarak, "Böylesine köklü mirasımızı yok ediyoruz. Bu coğrafya küçükbaş hayvancılık coğrafyasıdır. Buradan Yörük kardeşlerime sesleniyorum; yetkiyi alıp size hak ettiğiniz değeri göstereceğiz. UNESCO'ya yapılan başvuruyu sonuçlandıracağız, mobil mekanlar oluşturacağız günlük ziyaretler düzenleyeceğiz. Yörük kültürünü çocuklarımıza öğreteceğiz. Göç yolları haritasını çıkaracağız ve güvenlik altına alacağız. Göç süresi boyunca veteriner hekim, teknisyen, sağlık hizmetlerini mobil olarak sunacağız. Kırsal kalkınma destekleri sağlayacağız. Çocuklarına burs sağlayıp eğitimden uzak kalmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'nda 325 bin ton karkas etin tüketime sunulduğunu kaydeden Akşener, "Yıllık et tüketimimizin 4'te 1'i kurban ibadetimiz üzerinden sağlanıyor demek. Vatandaşlarımızla dertleşirken önce sağlam kızıyorlar, sonra aldığım cevap Kurban'dan Kurban'a oluyor. Kurban Bayramına özel bazı önerilerimiz var. Et ve Süt Kurumu'na seslenmek istiyorum; referans fiyat ilan edin. Üreticinin elinde kalan hayvanları alacağınızı taahhüt edin. Tüm büyükşehir ve il belediyeleri, besicilere ve hayvanlara konfor sağlayın, yem yardımı yapın. İhtiyaç sahiplerine ve gıda yardımı yaptığımız insanlara burada üretilen etleri taze olarak dağıtın" şeklinde konuştu.

Fındık konusuna değinen Akşener, "Sayın Erdoğan'a seslenmek istiyorum; taban fiyatı açıklanmasında gecikilirse kayıp büyük olur. Maliyeti 22 lira 80 kuruş, bu yıl için kilo başına 35 lira uygun olacaktır. Bu fiyat hem piyasaların, hem emeğin hem de dünya devi olmanın hakkıdır. Rizelilik kürsüden üfürmekle olmaz, Karadenizlileri ezdirmemekle olur" diye konuştu.

İYİ Parti Grup Toplantısı
İYİ Parti Grup Toplantısı
İYİ Parti Grup Toplantısı
İYİ Parti Grup Toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Demir Mustafa Varank İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Petek Dinçöz Acun Ilıcalı Melisa Döngel Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Şenol Güneş Rıza Çalımbay Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İYİ Parti Grup Toplantısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 21:51:38. #1.14#

title