İYİ Parti Grup Toplantısı
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İYİ Parti Grup Toplantısı

İYİ Parti Grup Toplantısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Filistin'de bir insanlık dramı yaşandığını belirterek, uluslararası toplumu bu insanlık ayıbına karşı Filistinlilerin yanında olmaya çağırdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Filistin'de bir insanlık dramı yaşandığını belirterek, uluslararası toplumu bu insanlık ayıbına karşı Filistinlilerin yanında olmaya çağırdı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, Filistin'de yaşanan insani drama değinerek, "Gözümüzün önünde bir insanlık dramı yaşanıyor. Siviller, kadınlar ve çocuklar insafsızca katlediliyor" dedi.

Mart ayında İsrail'de seçimlerin yapıldığını hatırlatan Akşener, "Bildiğiniz üzere, Mart ayında, İsrail'de seçimler yapıldı ve oluşan tablo, İsrail'in en uzun süreli Başbakanı Netenyahu'nun, yeni bir hükümet kurmasına imkan vermedi. İsrail Cumhurbaşkanı da hükümeti kurma görevini, Yeş Atid partisine verdi. Birdenbire, İsrailli Arap partileri kritik bir öneme sahip oluverdiler. Çünkü hükümet ortağı olma, yeni iktidarı belirleme ihtimalleri doğdu. Önce Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra kışkırtmaları yaşandı, ardından da Gazze'ye operasyon başladı. İsrailli Arap partileri de yaşananlara tepki olarak koalisyon görüşmelerinden çekildi. Kim kazandı? Savaş tüccarları kazandı. Koltuk meraklıları kazandı. Değişim istemeyen statükocular kazandı. Peki kim kaybetti? İsrail'de yaşayan Araplar kaybetti. Gazze'deki siviller, kadınlar ve çocuklar kaybetti. İsrail demokrasisi kaybetti" ifadelerini kullandı.

Akşener, Netanyahu ve destekçilerini şiddetle kınadığını belirerek, uluslararası toplumu, bu insanlık ayıbına karşı, Filistinlilerin yanında birlik olmaya ve Netanyahu vahşetine dur demeye çağırdığını ifade etti.

"19 MAYIS, MİLLETİMİZ İÇİN TARİHİ BİR BAŞLANGIÇTIR"

19 Mayıs'ın Türk tarihinde başlangıç olarak değerlendiren Akşener, "Yarın 19 Mayıs. Milli bayramlarımızın her biri bizler için çok değerlidir. Ama 19 Mayıs'ın yeri bir başkadır. 23 Nisan bir sonuçtur. 30 Ağustos bir sonuçtur. 29 Ekim bir sonuçtur. Ama 19 Mayıs, milletimiz için tarihi bir başlangıçtır. Ülkemizin dört bir yanına çöreklenen düşmanlara karşı, Türk Milleti'ne pranga vurulamayacağı gerçeğinin, yeniden ispatı için atılan, tarihi bir adımdır. Bu adım; Son devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun, ilk adımıdır. Bu adım; Binlerce yıllık tarihimizden süzülen inanç ve kararlılığın, tüm dünyaya ilanıdır. Bu adım; İstikbali, istiklalden ayrı düşünmeyip, bu kutlu günü, gençlerin bayramı ilan eden bir büyük vizyonun imzasıdır" şeklinde konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

İYİ Parti Grup Toplantısı
İYİ Parti Grup Toplantısı
İYİ Parti Grup Toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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