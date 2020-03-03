İYİ Parti Grup Toplantısı
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İYİ Parti Grup Toplantısı

Salondan görüntü İdlib şehitlerinin sıralar üzerine konmuş fotoğrafları ve Türk bayrakları Milletvekilleri ve izleyicilerin görüntüsü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,'in salona gelmesi Şehitler için dua edilmesi ve İstiklal Marşının okunması Akşener'in kürsüye gelmesi Akşener'in...

03.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:33
İYİ Parti Grup Toplantısı

Salondan görüntü

şehitlerinin sıralar üzerine konmuş fotoğrafları ve Türk bayrakları

Milletvekilleri ve izleyicilerin görüntüsü

İYİ Parti Genel Başkanı ,'in salona gelmesi

Şehitler için dua edilmesi ve İstiklal Marşının okunması

Akşener'in kürsüye gelmesi

Akşener'in konuşması

Bazı izleyici ve katılımcıların ağlaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Grup Toplantısında konuştu.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: İYİ Parti Grup Toplantısı
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