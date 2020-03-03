İYİ Parti Grup Toplantısı
Salondan görüntü İdlib şehitlerinin sıralar üzerine konmuş fotoğrafları ve Türk bayrakları Milletvekilleri ve izleyicilerin görüntüsü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,'in salona gelmesi Şehitler için dua edilmesi ve İstiklal Marşının okunması Akşener'in kürsüye gelmesi Akşener'in...
Salondan görüntü
İdlib şehitlerinin sıralar üzerine konmuş fotoğrafları ve Türk bayrakları
Milletvekilleri ve izleyicilerin görüntüsü
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,'in salona gelmesi
Şehitler için dua edilmesi ve İstiklal Marşının okunması
Akşener'in kürsüye gelmesi
Akşener'in konuşması
Bazı izleyici ve katılımcıların ağlaması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Grup Toplantısında konuştu.
Kaynak: AA