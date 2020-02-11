İYİ Parti Grup Toplantısı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantının yapıldığı salona gelmesi İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in alkışlarla karşılanması Akşener'in partililerle selamlaşması Akşener'in toplantıya katılanları selamlaması Toplantıya katılan katılımcılar Akşener'in kürsüye çıkması Akşener'in...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantının yapıldığı salona gelmesi
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in alkışlarla karşılanması
Akşener'in partililerle selamlaşması
Akşener'in toplantıya katılanları selamlaması
Toplantıya katılan katılımcılar
Akşener'in kürsüye çıkması
Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı. (Detaylar)