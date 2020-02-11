İYİ Parti Grup Toplantısı
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İYİ Parti Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantının yapıldığı salona gelmesi İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in alkışlarla karşılanması Akşener'in partililerle selamlaşması Akşener'in toplantıya katılanları selamlaması Toplantıya katılan katılımcılar Akşener'in kürsüye çıkması Akşener'in...

11.02.2020 11:09 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:12
İYİ Parti Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı 'in toplantının yapıldığı salona gelmesi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in alkışlarla karşılanması

Akşener'in partililerle selamlaşması

Akşener'in toplantıya katılanları selamlaması

Toplantıya katılan katılımcılar

Akşener'in kürsüye çıkması

Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı. (Detaylar)

Kaynak: AA

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: İYİ Parti Grup Toplantısı
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