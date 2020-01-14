14.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:07

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ben Türk milletinin çıkarları için asker gönderilmesine karşı değilim. Ben barışı korumak için asker gönderilmesine de karşı değilim. Libya'ya asker gönderiyorsan, bunu tarafsız bir tutumla yapacak kadar diplomatik olacaksın" dedi.



Akşener, TBMM'de İYİ Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.



Türkiye'nin milli menfaatleri için Libya'ya da, dünyanın her yerine de asker gönderebileceğini ifade eden Akşener, "Ben Türk milletinin çıkarları için asker gönderilmesine karşı değilim. Ben barışı korumak için asker gönderilmesine de karşı değilim. Libya'ya asker gönderiyorsan, bunu tarafsız bir tutumla yapacak kadar diplomatik olacaksın" dedi.



Kanal İstanbul ile ilgili olarak Akşener, "Önümüzdeki 50, belki de 100 yıl o devasa inşaatın parası milletimizin sırtına yıkılacak. Milletimizi bu yükün altına atmaya kimsenin hakkı yok" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA